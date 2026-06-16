Povijest navijačke euforije u Hrvata: Donosimo presjek najluđih trenutaka domaćih navijača!

Naši su nogometni reprezentativci, nema sumnje, vrhunski igrači, ali ne bi oni mogli bez nas navijača! Hrvatski su navijači svojevrstan fenomen, što smo već mnogo puta dokazali. Naš je Davor Garić izabrao najluđe navijačke trenutke, a kada ih pogledate, bit će vam jasno zašto smo u tome najbolji na svijetu.

Malo nas je, al' nas ima! Nitko ne zna ujediniti naciju kao naši Vatreni, a cijeli svijet zna da su Hrvati najvatreniji navijači!

Bacimo oko na neke od najzanimljivijih trenutaka iz naše šarene slikovnice navijanja.

Titulu naše najpoznatije navijačice nosi Ivana Knoll.

''Nemam simpatiju, ali favoriziram Luku Modrića jer je najbolji!''

A bivša predsjednica jedna je od najvatrenijih političarki. Teško je nabrojiti sve njezine navijačke avanture. I ove će godine biti uz naše nogometaše!

Navijačka euforija u Hrvata Foto: In Magazin

''Što očekujemo? Očekujemo i više nego u Dohi i Moskvi, ali bez šale, dečki, samo naprijed! Naši ste, igrajte dobro kako god ispali rezultati! Nekad je to samo sreća, a mi ćemo vas i dalje voljeti i podržavati! Veselimo se dobrom nogometu!''

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Naši su vatrogasci pak posebna bića. Dok su pratili jedanaesterce protiv Rusije, oglasio se alarm za uzbunu. Nisu odugovlačili ni stotinke sekunde i krenuli su na intervenciju. Video je postao hit na društvenim mrežama i pokupio simpatije cijelog svijeta i, naravno, Vatrenih.

Navijačka euforija u Hrvata Foto: In Magazin

''Rekli su svi da su gledali, pričali smo malo s njima pa su rekli da su vidjeli taj video'', kaže vatrogasac Matej Truhan.

''Zahvalili su nam i rekli da nastavimo biti takvi humanitarci i da smo dobra ekipa, otkačena ekipa'', dodaje vatrogasac Božidar Malčić.

Navijačka euforija u Hrvata Foto: In Magazin

Možda se i najnevjerojatniji navijački trenutak dogodio kada je Hrvatska igrala protiv Engleske 2018. godine. Seizmolozi su tada zabilježili podrhtavanje tla odmah nakon što je Mandžukić zabio gol, odnosno nakon što je sudac označio kraj utakmice kojom se Hrvatska plasirala u finale. Ma najjači smo navijači na svijetu. Vatreni, sretno!

Navijačka euforija u Hrvata Foto: In Magazin

Navijačka euforija u Hrvata Foto: In Magazin

Ostale navijačke trenutke pogledajte u prilogu.

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