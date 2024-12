Ante Vukadin priznao je li očekivao pobjedu, a evo što je Sanja rekla o novoj ljubavi u MasterChefu!

Dobili smo ovogodišnjeg pobjednika MasterChefa. Titulu je odnio Ante Vukadin, kojem je boravak u najpoznatijoj kuhinji na svijetu bio prilično turbulentan. Svoje dojmove, on i drugoplasirana Sanja Cukon podijelili su s našom ekipom.

Od povratnika do pobjednika, tako bismo mogli opisati put studenta elektrotehnike Ante Vukadina u MasterChefu. Iako je ispao prvi od 23 kandidata, slavodobitno se vratio i osvojio titulu. U finalu je pobijedio Sanju Cukon.



"Trebat će mi sigurno tjedan dana da dođem k sebi da shvatim što sam napravio", govori Ante.

"Evo meni je jako drago da sam došla do finala. Nisam to uopće očekivala niti planirala tako da ovaj, jedno predivno iskustvo, cijeli MasterChef, pogotovo kuhat u finalu. Mislim to mi je možda bilo najdraže i najljepše kuhanje u životu i pamtit ću to do kraja", rekla je Sanja.



"S takvim sam guštom kuhao da mi je ishod bio najmanje bitan, osmijeh mislim da je sve govorio i baš sam nekako s guštom kuhao", priznaje Ante.

Ante je s 10 godina počeo samostalno pripremati jednostavna jela i tako se rodila njegova strast prema gastronomiji. Imao je veliku želju ući u MasterChef pa je priznao da je bio jako potresen kad je prvi ispao.

"Tjedan dana sam ono baš bio jako loše i nakon toga sam se nekako pomirio i onda mi stiže poziv ej, tad i tad se vraćaš u MasterChef, a ja ono, već sam se pomirio sa svime, dobro je. Ali nakon povratka baš sam odlučio dati sve od sebe, baš sam odlučio doći što dalje. Zbilja se nisam nadao pobjedi", kaže Ante.



Posebno im je emotivno bilo u finalu vidjeti sve ostale kandidate. Nakon što su MasterChef vilu napustili drugi priznaju da im je bilo neobično biti ondje.



"Čula se tišina, to nismo nikad čuli još dosada pa je bilo jako čudno. Nama je bilo super. Mi smo radili neke lijepe ručkove, kuhali smo puno, zezali se", govori Sanja.

Tijekom mjeseci provedenih zajedno mnogo je anegdota koja će ostati u sjećanju.



"Ivin zagrljaj nakon što sam ispao i Ivin zagrljaj u finalu nakon što sam osvojio. Čovjek me nije puštao i to će mi zauvijek ostati", priznaje Ante.

A oboje su diplomatski odgovorili na pitanje rađaju li se u MasterChefu i nove ljubavi.



"Evo ne znam stvarno. Vidjet ćemo", kaže Sanja.

Svi kandidati kažu da je MasterChef iskustvo koje mijenja živote.



"Mislim da je već utjecalo i da smo već nekako sebe formirali i vidimo se još više sad u tom svijetu i mislim da ćemo samo ići još dalje i još dublje ćemo istraživati i učiti i kuhati", rekla je Sanja.



"Mene nakon svega što se desilo strah koliko će mi MasterChef utjecat na život, ali jedva čekam", rekao je Ante.

Iako je ovo kraj jednog, za sve kandidate lijepog razdoblja, nove životne i kulinarske avanture za njih tek počinju. A ovu avanturu možete iskusiti i vi. Pripremite svoje kuhače i prijavite se za novu sezonu.

