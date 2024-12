Poznati otkrivaju gdje će biti za doček Nove godine: "Nadam se da će u ponoć biti pauza za šampanjac..."

Pripreme za najluđu noć u punom su jeku. Kako će ulazak u novu 2025. dočekati naše zvijezde te po čemu će pamtiti 2024., donosi naša Dorotea Filipaj.

Prosinac je mjesec koji naši glazbenici provode putujući iz grada u grad, s gaže na gažu. I posljednje minute 2024. njima će biti radne.

"Za Novu godinu sam u Bjelovaru, dakle evo svi koji se žele dobro provesti i zabaviti neka dođu u Bjelovar kod nas na trg, tamo ćemo se veselit i čekat Novu", kaže Miroslav Škoro.



"Sviram baš u Zagrebu na Cvjetnom u podne, s tim ćemo bend i ja otvoriti slavlje, a dalje ćemo vidjeti", rekla je Mia Dimšić.



"Nadam se da će u ponoć bit pauza za šampanjac hehe", našalio se Sandi Cenov.



"Nema lipše nego dočekat svirat Novu godinu, znači prebilježio bi se do kraja života, svaka Nova godina radna", govori Petar Grašo.



"Ne sjećam se zadnji put kad nije bila radna", kaže Giuliano.

Ipak, neki baš za doček vole očistiti svoj kalendar.



"Ovu sam, nadam se, mislim glupo reć, ali nadam se da neću radit, da ću s obitelji i prijateljima proslavit", rekao je Toma Marić.



"Ja bi volio proslaviti Novu onako kako svi slave, do 8 se skupljamo, do 10 jedemo, nakon 10 je raspašoj - do 2 tko živ tko mrtav. Međutim, ja moram bit živ do 5 ujutro jer mi je Nova godina, vjerovali ili ne, radna", kaže Alen Bičević.

A što kada dočeci nisu radni?



"Ako ne sviram i ne radim NG, malo gledam TV i odem spavat. Nije ništa spektakularno znači što se tiče nekih ludih izlazaka, putovanja, nobogodišnjih dočeka", kaže Miroslav Škoro.



"Ako imate osjećaj za ljubav, za druženje, za obitelj naći ćete vi dan... ne mora bit baš to Nova godina", govori Dražen Zečić.

Najviše su im u pamćenje ostale urezane srednjoškolske proslave.



"S društvom - bile su interesntne fešte do neke ure, onda se mulci više ne sjećaju pola toga", rekao je Giuliano.



"Sjećam se, otišla sam za neku NG i mene nije bilo od tog popodnevnog do 1. navečer, da su se moji zabrinuli, trebala sam se vratiti jel. I šta je više vrijeme odmicalo ujutro, kako me mater zvala, šta ću reć, još gore, još više vrime prolazi, opet se nisi javio na telefon.. ne znam šta sam rekla, nekako sam se izvukla, ali ne znam mi je bilo to najgore i shvatila sam onda, kad izbjegavaš neki poziv, onda ti je tek poslije reć di si bio šta si radio", priznala je Lidija Bačić.

Proteklih 365 dana mnogi će itekako pamtiti. Bila je to godina u kojoj su se donosile neke odluke, dobivale ideje, ostvarivale želje.



"2024. je bila za mene dinamična, ispunjena, kreativna. Svašta se izdgađalo, sve je bilo dobro i išlo svojim tijekom", govori Mia Dimšić.



"Meni je bila okej godina, eto objavili smo jedan povratnički singl kao Barun nakon puno godina, pojačali malo broj koncerata i na tom planu, nekako ide taj povratički dio jako dobro", kaže Danijel Banić.

Mira, zadovoljstva, zdravlja i veselja neka nam je svima u 2025.!

