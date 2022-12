Mlada Splićanka koja je u godinu dana uzela gotovo sve nagrade progovorila je o ljubavnom životu: ''Uvijek ga pitam hoće mi glumiti u spotu!''

"Boli" naziv je novog singla mlade pjevačice Lorene Bućan. Ovoga puta dalmatinku gledamo i slušamo u nešto drugačijem izdanju nego što smo navikli od nje. Zbog čega se odlučila na preokret u glazbenom izričaju, što nju najviše boli kada su u pitanju ljudski odnosi te postoji li ljubomora u njezinoj romantičnoj vezi otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Nakon raskošnih balada, jedna od naših najnagrađivanijih mladih pjevačica Lorena Bućan odlučila se za pjesmu bržeg, plesnog ritma. Priznaje da je ovo singl koji je dugo čekala.



"Volim istraživati razna područja muzike tako i drugačijeg ritma. Drugačija je od svega do sad što sam radila. Imam stvarno velika očekivanja, točnije imam dobra predviđanja za nju da će se ljudima svidjeti. Prvenstveno jer sam ja izbacila sve emocije i svo uzbuđenje i svu euforiju u snimanje te pjesme tako da mislim da će to i ljudi prepoznati'', govori Lorena Bućan.



Iako je svojoj publici pripremila iznenađenje pjesmom "Boli" u odnosu na sve što je do sada radila, Lorena kaže, u glazbi ne postoje pravila već samo igra, a ona želi isprobati sve.



"Idem putem koji mi dolazi i pratim taj put i čekam što će mi se sljedeće dogoditi, pratim ritam i vidjet ćemo kako će ova pjesma ispasti. Kako će se ljudima svidjeti i kako će reagirati. Možda mi zapravo ovo bude nova skala u karijeri možda zbog ove pjesme budem probavala neke nove stvari, novije ritmove, noviju muziku'', priča Lorena.



U videospotu Lorena glumom doćarava ljubavni odnos s glumcem. No nameće se pitanje, je li u njezinoj stvarnoj dvogodišnjoj vezi zbog romantičnih scena dolazi do ljubomore.



"Ne, ne, ne, momak mi je najveći fan. Podržava me u svemu. Uvijek i ja njega usputno pitam - hoćeš mi bit u spotu i bili htio glumiti? Međutim ne pronalazi se on trenutno u takvim područjima, ali ako se to dogodi mislim da će to biti najbolji spot ikad i to bi stvarno bilo predivno", kaže Lorena.



Talentirana pjevačica u sretnoj je ljubavnoj vezi i kaže, da je upravo i to jedan od razloga zbog čega ne skida osmijeh s lica. Uzajamno poštovanje za nju mora biti na prvom mjestu.



"Komunikacija je ogroman ključ i jako velik čimbenik u bilo kojoj vezi da bi funkcionirala. Oboje se stvarno trudimo biti takvi i mogu ponosno reći da sam ponosna na sebe i općenito u životu. Emotivac sam, međutim, puno je to bolje nego što je bilo kad sam bila mlađa. Naučila sam malo više reagirati iz logike i razumijevanja prije nego iz samih emocija.", kaže Lorena.



Lorena je horoskopska riba i veliki emotivac koja se uvijek trudi biti pozitivna, ali ipak preko nekih karakteristika u međuljudskim odnosima ne može prijeći i priznaje, kad se naljuti nema povratka.



"Zabijanje noža u leđa. Dvoličnost mi je jedna od gorih ljudskih osobina. Jednostavno kažem - doviđenja vidimo se nikad - ta osobnost mi nema smisla i ne razmumijem zašto ljudi to rade i kakvu korist od toga imaju. I ne volim negativne energije, ne volim svađanje i kad netko ima jako uzdignuti ego i zbog tog ega ne sluša nikoga nego samo sebe", kaže Lorena.



To su neke od osobina koje je "bole" kao što pjeva i u novoj pjesmi, a pjevat će Lorena i za ovaj advent i to ističe, da će joj ova godina ostati u sjećanju kao godina prepuna nastupa i lijepih uspomena.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.