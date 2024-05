Tko je zanosna plavuša na pozornici Eurosonga? Sigurni smo da vam je odmah na prvu bila poznata!

Nisu ovogodišnji glazbeni predstavnici jedini koje se pomno prati na pozornici Eurosonga. U voditeljskom tandemu zasigurno vam se poznatom učinila plavokosa Malin Akerman. Ovu holivudsku glumicu švedskih korijena, koja se pojavljuje u nizu serija i filmova, imali smo prilike intervjuirati u Monte Carlu. Pa evo što je za In magazin otkrila o svome privatnom životu, poliglotskim vještinama i poznavanju Hrvatske.

Oni koji su gledali urnebesno smiješnu komediju ''Zavodnik", bez sumnje se sjećaju partnerice Bena Stillera, plavuše švedskog podrijetla Malin Akerman. Svojom je energičnom i nasmiješenom pojavom na velikim ekranima postala svojevrsnom nasljednicom Cameron Diaz. Zato se publika diljem svijeta ugodno iznenadila vidjevši njezino lice na pozornici ovogodišnjeg Eurosonga.



45-godišnja Malin iza sebe ima više od 80 filmskih uloga, no sada se prvi put našla u onoj voditeljskoj, na najvažnijem glazbenom događanju u Europi, zajedno s komičarkom Petrom Mede, kojoj je ovo već treći voditeljski angažman na Eurosongu. Pomoću glume Malin je naučila nositi se i s disleksijom, a uz to je i pravi poliglot.



Od 2018. u sretnom je braku s drugim suprugom, glumcem Jackom Donnellyjem.



S glazbenim predstavnicima u Malmeu, Malin ima jednu zajedničku crtu. I ona se okušala u pjevanju, u grupi The Petalstones.



Vjerujemo kako će nakon euforije koju je Baby Lasagnja izazvao u njezinoj rodnoj Švedskoj, imati razlog više za posjet Lijepoj našoj.

