Briljirao na pozornici, ali Baby Lasagna priznao: ''Tres'o sam se kao ribica na suhom''

Baby Lasagna u Malmeu skuplja dojmove nakon prve polufinalne večeri i priprema se za veliko finale u subotu, koje u Hrvatskoj nikada nije stvorilo ovako veliko uzbuđenje i interes. U Malmou je s njim razgovarala i naša Matea Slogar za In mgazin. U prilogu donosimo djelić atmosfere iz Švedske, gdje su svi uvjereni da Eurosong iduće godine stiže u Zagreb.

Od rezerve na Dori do glavnog favorita za pobjedu na Eurosongu. Baby Lasagnu u Švedskoj na svakom koraku prate obožavatelji i novinari.

Je li Marko svjestan da je u Hrvatskoj trenutačno najpopularnija osoba?

''Nisam svjestan, do mene dođe pokoji story ali mi ljudi uporno govore da je hype baš ogroman tako da... Ja sam ovdje u Švedskoj daleko od svega toga ali drago mi je to sve čuti tako da pozdrav doma'', kaže.

Što kaže djevojka Elizabeta?

''Ne pričamo o tome ali isto kaže ajme kakva ludnica, ne može vjerovat i takvi komentari'', rekao je.



Marko je i dalje skroman, unatoč uspjehu nakon prve polufinalne večeri i više od 40 % šanse za pobjedu na kladionicama.

Nije ga napala anksioznost kada je bio taj trenutak kad je stao na stage?

''Kako ne pa treso sam se kao ribica na suhom i prije izlaska i kad sam izašao. Kad izađem to obično prestane ali mene je uvijek strah i sada i na Dori uvijek se tresem jako'', kaže.



Rekli bismo - bez pritiska, no svjesni smo kako su sve oči u Hrvatskoj uperene u Baby Lasagnu i finale u subotu. Za velik dan priprema se na idući način:



''Uvijek se molim prije koncerta poslije koncerta, nakon, još ostalo je vježbat neke greškice koje su se dogodile prije nastupa koje vi naravno niste ni primijetili ni znali da se te stvari trebaju dogoditi'', rekao je.



Neki obožavatelji na ulicama Malmoa toliko su sigurni da će Baby Lasagna pobijediti da su već bukirali smještaj u Zagrebu za iduću godinu.



''Rim tim tagi dim i onda napravi ovo. To je doista popularno, mislim da će donijeti ekstazu i natjerati ljude da polude'', primijetio je Antonio iz Nizozemske.



Antonio je prvu polufinalnu večer gledao u Areni. Još se dvoumi hoće li kupiti i kartu za finale.



''Iskreno - preskupe su, između 280 i 425 eura, ali ako Nizozemska prođe, možda je i kupim'', dodao je.

Jer danas je na redu druga polufinalna večer, kada, među ostalima, nastupa i Izrael, a zbog prosvjeda u Švedskoj je izvanredno stanje.



Druga polufinalna večer donosi i brojne nastupe favorita.



''Definitivno Švicarac Nemo je tu favorit, pričali smo s njim na tirkiznom tepihu, ja kažem kad sam prvi put čuo tvoju pjesmu pitao sam se može li ovaj čovjek to otpjevati uživot jer ima i opere i rapa i sve, on stvarno može otpjevati uživo. Francuz je već u finalu i Talijanka, oni su definitivno favoriti isto među prvih 5, Nizozemac je tu isto i time se zatvara krug uz ove iz prve polufinalne večeri s Ukrajinkama i Markom, tu će se između tih 5-6 zemalja vodit bitka za pobjedu'', rekao je Samir Milla.



U top 5 sada je ušla i Irska koja je, moglo bi se reći, šokirala nastupom u prvoj polufinalnoj večeri.



''Pojavila se u onom krugu sa svijećama, kad sam vidio te neke vještičje elemente recimo to tako, reko sam šta je ovo okej na Eurosongu smo i ima takvih točaka ali ovo je bilo nešto malo skeri. To je i na neki način cilj bio jer morate biti zapaženi vi možete uspjet na dva načina - da imate pjesmu koja će ući ljudima u uho ili da imate nastup koji će uć ljudima u uho'', dodao je.



Naš Baby Lasagna ima i jedno i drugo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.