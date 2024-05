Ugledni bloger zamalo rasplakao Baby Lasagnu: ''Hrvatska je moj favorit za pobjedu na Euroviziji!''

Sinoć je održana druga polufinalna večer Eurosonga u švedskom Malmeu, a sve oči bile su uperene u predstavnicu Izraela zbog velikog sigurnosnog rizika. U Švedskoj naša Matea Slogar prati i Baby Lasagnu, koji je oduševio obožavatelje tijekom druženja u jednom trgovačkm centru, a ondje su ga, na spomen obitelji, svladale i emocije.

Izrael je s pjesmom "Hurriccane", unatoč zvižducima tijekom nastupa u drugoj polufinalnoj večeri, izborio finale Eurosonga.

''2024.Preplavljena sam emocijama. Zaista je velika čast biti ovdje na pozornici, nastupati, pokazati svoj glas, predstavljati nas s ponosom i ući u finale, to je nešto ludo i jako sam zahvalna svima koji su glasali i koji su sudjelovali u podršci'', izjavila je Eden Golan, izraelska predstavnica na Eurosongu.



Mnogo prašine podignulo se oko nastupa Izraela zbog sukoba na području Gaze. I belgijska televizija tijekom jučerašnjeg polufinala u jednom trenutku prekinula je eurovizijski program te na ekranu prikazala poruku kako osuđuje kršenja ljudskih prava. Obožavatelji šalju poruku da Eurosong treba biti isključivo u znaku pozitive, koje nije nedostajalo kada se naš Baby Lasagna pojavio u trgovačkom centru u Malmeu i raspametio prisutne.



Bio je ovo događaj na kojem se okupilo najviše fanova tijekom ovog Eurosonga. Baby Lasagna nije ni svjestan da ga u Hrvatskoj očekuje euforija u puno većim razmjerima.

''Ne mogu opisat ovo što se tu sad dogodilo, to je osjećaj koji te preplavi i ne znaš ne možeš doć do riječi ali sad tu moram doć do riječi, a ne mogu ih nać, sve je divno, sve je krasno'', kaže Baby Lasagna.



Baby Lasagna ovim je povodom gostovao kod uglednog eurovizijskog blogerra Wiwibloggsa. Kada je na red došlo pitanje o roditeljima, koji mu mnogo znače, jedva je susprezao suze:

''Jako su ponosni. Oprostite. Ponosni su i sretni, ne znam...'', rekao je.

''Hrvatska je moj favorit za pobjedu na Euroviziji, od trenutka kad sam čuo "Rim tim tagi dim" znao sam da je riječ o nečem posebnom. Odmah sam pisao Marku na Instagram, dan nakon što je pjesma izašla, i pitao ga za razgovor. Brzo smo imali intervju i zanimljivo je vidjeti kako je rastao od nervoznog i povučenog do vrlo samouvjerenog izvođača. Kod Marka volim to što je prava osoba, nije zvijezda koja je u ovome 20 godina i očekuje da mu netko donosi čaj ili masira noge. On je draga osoba koja se daje ljudima'', izjavio William Lee Adams, osnivač Wiwibloggsa.



Sada je uz njega cijela Hrvatska. U finalu u subotu Marko će nastupiti 23. Njegov glavni konkurent prema kladionicama više nije Švicarac Nemo, već predstavnica Izraela koja je skočila na drugo mjesto. U finalu ćemo gledati i predstavnicu Srbije, ali i Slovenije.

''Vrlo sam sretna da smo sve tri EX-yugo države u finalu. Nisam očekivala da ćemo bit sve tri tako da sam vrlo zadovoljna. Što misliš je li vrijeme da Eurosong ponovno dođe negdje u naše podneblje? To bi bilo super onda ću gledat i ja jer ću bit u Zagrebu. U publici? Dada'', izjavila je Raiven, slovenska predstavnica na Eurosongu 2024.



Sutrašnje finale nastupom će otvoriti predstavnici Švedske Marcus i Martinus i tako zagrijati atmosferu u Malme areni. U Švedskoj je sve spremno, Malme vrvi turistima koji kupuju brojne suvenire, među njima i ovu čokoladu posvećenu Eurosongu.



Eurosong svake godine gleda oko 200 milijuna ljudi. Bilo da ćete ga pratiti na Europskom trgu, splitskoj Rivi, kod kuće ili u društvu, pripremite se za navijanje za našeg Baby Lasagnu.

