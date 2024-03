Glazbenik burne prošlosti za IN Magazin otkrio sve o borbi s ovisnošću i filmu o njegovu životu: "Teško je gledati i tužno"

Sredinom 2000-ih Pete Doherty bio je jedna od najvećih britanskih zvijezda. I dok mu je popularnost rasla, on je upadao sve više u pakao ovisnosti. Upravo te trenutke njegova života zabilježila je njegova supruga Katia Devidas u dokumentarnom filmu "Stranger in my own skin". S njima je u Parizu razgovarala Dijana Kardum, a glazbenik joj je otkrio i nešto o albumu njegova benda The Libertins.

Cijelo desetljeće trajalo je snimanje dokumentarnog filma o životu Petea Dohertyja. U 200 sati materijala, njegova sad supruga Katia Devidas, snimala je najintimnije trenutke Peteova života. A sve je počelo kad su Katiju angažirali kao snimateljicu njegovih gaža.

_

"Postali smo prijatelji, počelo je prijateljstvo. Kad god je bio u Francuskoj rekao bi dođi snimiti ovo. Kad sam bila u Engleskoj pozvao bi me da snimim nešto. Počeli smo snimati materijal i nakon nekog vremena rekla sam ajmo snimiti film", otkrila je Katia.

Proslavio se sredinom 2000-ih kao frontmen indie benda The Libertines, ali je naišao na pozornost javnosti kada je hodao sa supermodelom Kate Moss, prije nego što je proveo vrijeme iza rešetaka. Poznata je i njegova veza s Amy Winehouse, a u filmu Katia prati Peteovu borbu s ovisnošću o drogama.

"Teško je gledati i tužno. Plakao sam nekoliko puta, ne volim se baš vidjeti na ekranu. Nemam problema sa zrcalom, prilično sam tašt i ne smeta mi ogledalo ili odraz u rijeci ili jezeru, ali celuloid ne volim", priznao je Pete.

Iako je ovaj film prilično intiman prikaz njegova života, kako priznaje, nije imao posebnih zahtjeva niti je tražio da se neke pojedinosti iz filma izbace.

"Ona meni ne bi rekla da promijenim pjesmu, ni ja se njoj ne bih usudio reći da promijeni film. To je život. Tema je moj život i složili smo se davno da će o tome napraviti film. Neobična je cijela stvar.

U vezi smo i ti radiš film o meni prije nego smo postali par.

Ljubavnici smo postali dok si radila film. Da nismo završili zajedno što bi bilo s filmom? Isto, film je bio odvojen", komentirali su Katia i Pete.

Jedina stvar koju bi promijenio je naslov - Stranger in my own skin.

"Moram biti iskren za gledatelje iz Hrvatske. Ne mislim da je naslov važan, što je neobično jer je inače naslov važan. Ne mogu odgovoriti u tri sekunde kako bih ja stavio naslov", izjavio je.

Na kraju filma Peter je otkrio kako bi u budućnosti volio pomagati ovisnicima.

"Pomagao sam ljudima u prošlosti. Nije tako jednostavno, platiti samo nekome da ode na liječenje, znajući kroz što prolaze. Ja ne znam kroz što prolaze, mogu pomoći, ali to nikad neće biti isto kao kad sjednete s nekim, 20, 40 minuta, samo razgovarati s njim, razumjeti o čemu se radi", zaključio je

Što je njemu pomoglo?

"To, vidjeti ljude koji imaju iste želje kao ja - heroin, kokain. Probao sam, mislio sam da je nemoguće živjeti bez heroina, ali kad je počeo uništavati moje tijelo. Bio sam sretan što mi je uništilo život. Zatvor je također bilo dobro vrijeme da razgovaram s ljudima, zato pokušavam ući u zatvore s glazbenim radionicama ili umjetničkim i samo razgovarati s ljudima o tome što se događa. Samo biti iskren", kaže Pete.

A iskreno progovara i u novim pjesmama. Upravo je na Dan žena objavljen novi album njegova benda Libertines.

"Puno dobrih pjesama koje su nestale. Svirat ćemo ih, pustiti i nadam se dobiti priznanje", zaključio je Pete.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jole pokazao svoje prekrasne kćeri i ženu, a opisom uz fotografiju sve je oborio s nogu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna objavio je novu fotku pa se požalio fanovima na ono što ga je snašlo: ''Elizabeta mi nije dala da...''