Petar Dragojević otkrio nam je rečenicu slavnog strica koja mu se najviše urezala u sjećanje: ''Rekao mi je...''

Petar Dragojević ovih je dana u Splitu završio snimanje videospota za svoju najnoviju pjesmu ''Ratnik bez sna''. Oliverov je nećak našem Gordanu Vasilju za In magazin otkrio koja mu se rečenica slavnog strica posebno urezala u sjećanje te kako izgleda jedan dan u njegovoj sedmeročlanoj obitelji.

Dio je ovo refrena novog singla Petra Dragojevića ''Ratnik bez sna'' čija je glavna poruka da prava ljubav na kraju pobijedi sve napasti. A 45-godišnji pjevač nam je priznao da je i om našao u napast.

''Pa naravno, pa tko nije i zato i je ratnik bez sna, ne spavaš, boriš se. A boriš se jer ljubav je borba.'', priča Petar Dragojević.

''Ratnik bez sna'' je četvrta pjesma u nizu koju mu je napisao Alen Nižetić, koji je kirurški precizno pogodio njegov glazbeni senzibilitet. Podsjetimo, prije suradnje s Nižetićem, Oliverov nećak se jedno vrijeme povukao sa scene.

''Znači bio sam vezan više uz familiju, a da budem iskren nije ni bilo nekih dobrih pjesama, onda nisam htio svašta snimati. Nekako nisam se osjećao da je to taj neki moment i evo, jednostavno se sve počelo poklapat i nađe mene Alen Nižetić.'', priča Petar.

A osim što u posljednje vrijeme niže glazbene uspješnice, Petru ide i na privatnom planu pa će tako uskoro proslaviti 18 godina uspješnog braka s lijepom suprugom Andreom.

''Najvažnije je ići korak po korak jer nikad ne znaš što ti sutra donosi, da netko ne poludi, nadam se da neće. Mi smo već 21 godinu zajedno i djeca te drže i situacije i sve kompletno. Svako razdoblje je lijepo, i uz djecu i kad smo bili sami i sad kad odemo negdje lijepo bude jer si bez djece'', priča Petar.

Uz odgoj petero djece, ova svestrana, bivša misica je uspjela i diplomirati predškolski odgoj, a kćeri Debori je napisala pjesmu za ovogodišnji Dječji Splitski festival.

''A sve ona uspije, ona je turbo mama. Ono sve se može kad se hoće, ja to uvijek kažem. Kad je puno ljubavi u kući, kad je sve posloženo, sve se može.'', priča Petar.

A nas je zanimalo kako izgleda jedna prosječna večer u njihovoj velikoj obitelji.

''Pa gledaj, sve je to lijepo, ali draž je u tome što bude i vike i dreke i 'nisi spremio knjige', 'ovome mliko', ovaj ostavio vrata otvorena'. Znači, to je jedan ja bih rekao kreativni nered. Ovaj nije išao spavat, a 23 su sata, ovaj piše domaći rad u 22:45. To je show program, ali to je sve normalno kad vas je više u kući.'', priča Petar.

Na pitanje postoji li šansa da i po šesti put postane tata, ima spreman odgovor.

''A pet ili šest, mislim jedan tanjur više i sve je riješeno, a ista količina spize.'', kaže.

Petar nam je otkrio i koja mu se rečenica slavnog strica najviše urezala u pamćenje.

''Jednu rečenicu mi je rekao 'radi, bit će ti teže, jer nosiš moje prezime, bit će ti puno teže nego ostalima, to mi je Oliver jednom rekao, ali bit će ti slađe.'', otkrio je.

I bio je u pravu. Težim, ali definitivno slađim putem će sljedeće godine velikim koncertima proslaviti 25 godina karijere.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Bio je jedan od najperspektivnijih domaćih glumaca, a njegov prerani odlazak u 27. godini šokirao je Hrvatsku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti U obitelji Martine Tomčić ovih dana itekako ima razloga za slavlje: "Pijana sam od sreće i ponosa!"