Domaće zvijezde otkrile su nam u što sve misteriozno, nedokučivo i nedodirljivo vjeruju te jesu li praznovjerne!

Danas je petak 13. Za mnoge sasvim običan dan, no za neke dan kada se događaju loše stvari! Petak 13. samo je jedan od simbola praznovjernosti, a naše domaće zvijezde su nam otkrile u što sve misteriozno, neodkučivo i nedodirljivo vjeruju. Odlaze li na gatanja iz kave ili graha i vjeruju li u nešto nadnaravno, ispričali su našem Davoru Gariću samo za In magazin!

Petak 13., vjeruju mnogi, nesretan je dan. Broj 13 ima toliko lošu reputaciju da strah od tog broja čak ima i svoj službeni naziv - triskaidekafobija. Ako ste praznovjerni - ne brinite, čekajte da čujete u što sve vjeruju naše zvijezde. Prođete li ispod ljestvi - pomirite se s tim da ćete zauvijek ostati mali.



''Zato što nisam narasla velika pa onda kad ti prelaze nogom preko tebe kao ostat ćeš mali ili kad prođeš kroz skale, ostat ćeš mala. Ne vjerujem da sam zbog toga mala ali to mi je non stop u glavi i ja sad isto neću proć kroz ljestve'', priznala je glumica Ana Maras Harmander.



Mi ljudi od krvi i mesa u svašta smo kadri vjerovati. Dok se neki vode znanošću i činjenicama, neki će odgovore potražiti u grahu, kartama, brojkama i proročanstvima svih vrsta.



''Bila je jedna što na karte gleda, jednom sam ono nešto s onim viskom radio, pa imaš one neke horoskope, ove horoskope, sve sam, čak sam jednom preko interneta i platio!'', priznao je i Slavko Sobin.



''Mislim da gotovo nema osobe koja nikada nije otišla na nekakav tarot, na grah, na šalicu kave, ovoj teti jer ona super vidi sve'', smatra Josipa Pavičić.



Rituali koje ponavljamo, kako bi nam se i ovog puta sve odvilo dobro kao i prošli put, imaju mnogi.



Prije izklaska na nogometni teren pomolim se pokojnom didu, s njim sam proveo dosta u mladosti, poljubim ovu narukvicu koju imam od cure i to je to'', otkrio je Dominik Livaković.



Našli ste djetelinu s četiri lista - čeka vas obilje sreće, za ostvarenje želja samo bacite novčić u fontanu. A jeste li i vi među onima koji su djeci branili kavu jer će im narasti rep?



''Jako puno pijem kave onda me ta teorija s repom jedno vrijeme držala moram priznati i onako svaki put bih malo provjerio je li to istina ili nije'', rekao je Zoran Aragović.



Sve misteriozno, neopipljivo i nedokučivo oduvijek nas je intrigiralo, poput pitanja ''Jesmo li sami u svemiru?



''Zar je zaista moguće da smo tako umišljeni da mislimo da smo jedini?!'', pita se Ivana Plechinger.



''Vjerujem da nismo sami!'', rekao je Ivan Zak.



''Sigurno da nismo sami, samo je stvar u tome što cijeli svijet i vođe svijeta znaju puno više nego mi'', rekla je Lana JUrčević.



''Ja bih voljela vjerovati da nema nekakvih malih zelenih iznad nas, međutim moja mama strašno vjeruje u to pa joj redovno za svaki rođendan kupujem teleskop!'', našalila se Maja Šuput.



''Kad pogledaš zvijezde gore uvijek se moraš zapitat što je gore, da li ima nešto više od nas'', komentar je Ede Drakulića.



Bili praznovjerni ili ne, vjerovali li u ovo ili ono... što će biti u budućnosti sve nas kopka! Što biste vi pitali čarobnu kuglu?



''Ja bih pitao, reci mi tri stvari koje trebam raditi da bi došao do onoga što ja želim postići, a ne šta je to što ću postići. Sve se može promijeniti, ne vjerujem ti ja u sudbinu i to'', kaže Slavko Sobin.



''A iskreno, da mi netko i kaže da će mi se to nešto dogoditi za godinu dana, čak da se to i dogodi, ma čemu godinu dana unaprijed patiti'', kaže Josipa Pavičić.



''Bilo šta kad bi mi netko natuknuo, bojim se da bi ja nesvjesno svoj život odvela nekako u tom smjeru'', govori Katarina Baban.



Je li nam onda sudbina zapečaćena ili je ipak možemo malo prekrojiti?



''Ono što je mene moje životno iskustvo naučilo je da jedino tko je vladar naše sudbine smo mi sami!'', zaključila je Ecija Ojdanić.



Imajte to na umu, no za svaki slučaj tri put pljunite kad vam crna mačka prijeđe preko puta!

