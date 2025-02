Godine su samo broj! Ove poznate dame postale su majke nakon četrdesete

Halle Berry, Nicole Kidman, Maja Šuput samo su neke od poznatih dama koje su rodile nakon četrdesete godine.

Brazilska ljepotica, Gisele Bündchen ovih je dana dobila prvo dijete s Joaquimom Valenteom u 45. godini života, a više o tome pročitajte OVDJE.

A koje još slavne dame su rodile nakon 40-te?

Halle Berry

Oscarom nagrađena glumica Halle Berry, koja danas ima 58 godina, prvo dijete rodila je kada je imala 41 godinu, a drugo s 47. Ranije je priznala i kako je druga trudnoća i nju iznenadila.

''Mislila sam da je sve to već prošlost i da sam na rubu menopauze, tako da je drugo dijete zaista bilo veliko iznenađenje'', rekla je svojedobno.

Ova glumica izgleda kao da ne stari, a na društvenim mrežama je nedavno objavila fotografiju u toplesu. Više o tome pročitaj OVDJE.

Nicole Kidman

Australska glumica Nicole Kidman rodila je svoje prvo biološko dijete u 40. godini, nakon što je ranije posvojila dvoje djece s Tomom Cruiseom. Sa suprugom Keithom Urbanom dobila je još jedno dijete putem surogat-majke.

Njena fotka iz 2000. je opet u centru pozornosti, a što je na njoj tako zanimljivo pročitajte OVDJE.

Monica Bellucci

Talijanska glumica Monica Bellucci prvo dijete rodila je s 40 godina, a drugo s 45, starija se zove Deva, a mlađa Leoni.

Za stariju nasljednicu brojni kažu kako sve više liči svojoj majci koja sada ima 60 godina. Više o tome pročitajte OVDJE.

Maja Šuput

Naša pjevačica i članica žirija showa Supertalent, postala je majka sina Blooma u 42. godini života. Oduvijek je bila poznata po svojoj energiji i zabavljačkom duhu, a majčinstvo joj je donijelo novu dimenziju sreće. Često dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama, gdje pokazuje koliko uživa u ulozi majke.

Jedna stvar vezana za sina Maji nikako nije jasna, a više o tome pročitajte OVDJE.

Fani Stipković

Naša lijepa sportska novinarka kao majka se ostvarila u 42. godini života. Ona i suprug Fernando Hierro u listopadu 2023. dobili su sinčića kojemu su dali ime Nicolás Valentino.

''Nije bilo napetosti i straha, to je bilo najboljih devet mjeseci u mom životu. Lijepo mi je bilo gledati kako se mijenjamo beba i ja'', rekla je ranije za 24sata.

U top formu brzo se vratila, a komplimenti na račun njezina izgleda su pljuštali na sve strane. Više o tome pročitajte OVDJE.

Leona Paraminski

Naša glumica Leona Paraminski 2021. godine rodila je svoje prvo dijete, djevojčicu Liv. Tada je imala 41 godinu.

''Došla sam u to neko razdoblje, godine, majčinstvo me promijenilo, našla sam neki smiraj. Da mi više nije potrebno radit bilo što'', rekla je svojedobno za naš IN magazin.

Aleksandra Dojčinović

Domaća dizajnerica Aleksandra Dojčinović svoje prvo dijete rodila je u 43. godini u studenom 2023. godine. S bivšim savjetnikom Kolinde Grabar-Kitarović, liječnikom Tomislavom Madžarom, dobila je kćerkicu.

A kako je izgledala samo sedam mjeseci nakon poroda, pogledajte OVDJE.

Marija Husar Rimac

Naša glazbenica u sretnom je braku sa suprugom Vjekoslavom od 2009. godine. Pjevačica je više puta isticala kako im je vjera jako bitna u životu, a upravo darom od Boga smatra i i njihovo dijete koje je rodila u 46. godini života. Osim Nike, par ima i sina Ivana.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Izrezi na haljini mlade folkerice otkrili su tetovažu koju ima na baš osjetljivom mjestu!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Srpska starleta poznata po estetskim zahvatima bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zanimljiva životna priča slovenskog predstavnika na Eurosongu, drugačiji je od ostalih kandidata

Pogledaji ovo Celebrity Bivši Dinamov igrač dobio drugo dijete, otkrio je spol i ime bebe uz preslatku fotografiju!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se pohvalio novim nevjerojatnim uspjehom: ''Hvala vam za svaki posjet...''

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je naš rukometni izbornik izgledao kad je bio mlad, i tada je bio veliki šarmer!