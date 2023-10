Naša glumica iz Amerike stigla u tradicionalni posjet Hrvatskoj, no sve joj je veća želja ostati zauvijek: ''Majčinstvo me promijenilo, našla sam neki smiraj''

Iako glumica Leona Paraminski Komljenović i njezin suprug razmišljaju o povratku u Hrvatsku, to je još uvijek samo želja. U Santa Barbari se, nakon 3 godine pauze, planira vratiti svijetu glume, a njezina kćerkica kreće u vrtićke izazove. S glumicom, koja se našla na kratkom odmoru u Zagrebu, razgovarala je Lana Samaržija za In magazin.

U SAD-u, preciznije Santa Barbari, glumica Leona Paraminski sa suprugom Tinom i dvogodišnjom kćerkicom Liv, živi već devet godina. Hrvatsku posjećuje najmanje jednom na godinu, no sve veća je želja vratiti se i ostati:

''Znači ovaj moj povratak traje već dvije godine. Ovo je došla sam na kratko pa se opet vraćam. Vraćamo se ali se ne vraćamo sutra. Vraćamo se kad sve uspijemo posložit a to uvijek traje puno dulje nego što se očekuje'', priča Leona Paraminski.

U Ameriku su se naime preselili zbog suprugove karijere, gdje je Tin pokrenuo vlastitu tvrtku i niže uspjehe:

''Sad je vrijeme da mi vrati. Točno da, sad sljedećih 9 godina, on ima svoju žrtvu. Gle vidjet ćemo kako će sve ići, ništa nije jasno tko će šta zapravo raditi. I to ne možemo znati dok ne dođemo ovdje onda tek možemo vidjeti što on ovdje može raditi. I njemu će onda sigurno biti teže, ali vidi to ne mora nužno biti Hrvatska, to može biti Europa, kao i kad nismo znali što nas čeka kad smo došli u Ameriku'', priča Leona Paraminski.

Njezina je filmska karijera zato bila na čekanju. U glumi je uživala tek podučavajući druge ''glumu pred kamerom'' na koledžu u Santa Barbari. Razmišljala je i o promjenama, pisala scenarije i priželjkivala režirati:

''Ja sam to nešto već pokušavala i imala razne ideje i onda jednostavno kovid i sve se promijenilo i onda je došla Liv i onda sve treba iz početka, baš se puno stavri promijenilo. Ne znam šta bi to točno bilo, imala sam razne ideje ali kao da nikad ništa nije kliklo da mi zaigra srce, a možda nisam dovoljno hrabra da ih probam'', kaže.

Već prije je govorila kako je za karijeru u Hollywoodu, s obzirom na njezine godine, onamo prekasno stigla.

''Nije to ono o čemu sam ja sanjala, i onda iskreno rađe ne bi radila, nego polovno. Mislim da se u Europi nudi bolji sadržaj, iako nikad nije lako radit vani, to se uvijek dugo čeka, i to je valovitija karijera nego kad si na svom području. Uvijek zato treba naći nešto drugo dok čekaš to nešto. Ali aj više ne znam koliko sam ja spremna čekati to nešto. Mislim da sam s tim razdobljem završila. Došla sam u to neko razdoblje, godine, majčinstvo me promijenilo, našla sam neki smiraj. Da mi više nije potrebno radit bilo što'', kaže.

No jedno je jasno, sve odluke i izazove, donosi uz supruga:

''Mi bi tu imali vrlo, vrlo stabilan, lijep život, imamo ga i tamo ali ojačalo ga je na druge načine jer je bilo puno nestabilnije nego da smo ostali ovdje, ali mi nekako dobro plovimo tim morima, znaš kad si dobar tim onda ideš kroz sve, zajedno i podržavaš se i onda je to lijepo'', kaže Leona.

Topli listopadski dani, pokoji ukradeni trenutak mira, obitelj, bake, djedovi i još ponešto srcu drago. Vrijeme u Hrvatskoj u potpunosti je ispunjeno. I njezinoj djevojčici Liv, kaže, odgovara:

''Sad zapravo totalno priča hrvatski, engleski je zanemarila, za dijete od 2 godine je velika promjena. Mi dosta i putujemo, idemo i na more, nekad joj bude teško. Meni bude naporno od velike količine ljudi, velikog protoka, bude i njoj'', kaže Leona.

Po povratku u Ameriku Liv kreće u vrtić:

''Ovo gdje će Liv ići je potpuno drugačiji koncept vrtića u smislu da su oni cijelo vrijeme vani, u prirodi, tak da drugačije od ono što smo tu navikli, i kak djeca imaju programe. Gospodična će krenuti na dva tri dana da, da bi se ja počela vraćat svom životu i karijeri jer ja sad do sad zbilja s njom 24 sata dnevno i znam svaki nje udah, i izdah i ne žalim ni jednog trenutka jer sam tako htjela i odlučila'', priča Leona.

A Leona se vraća glumi koja joj je, priznaje, baš jako nedostajala. I vjeruje da je nešto veliko čeka. Nema toga čemu neće doskočiti sa svojom pozitivom i zaraznim vedrim duhom!

