Naš markantni glumac i zgodna plesačica kliknuli na prvu unatoč velikoj razlici u godinama: "Imamo jako puno tih zajedničkih tema"

Nakon romantičnog slowfoxa, glumac Alen Liverić i mentorica Ela Romanova već su spremni za novi plesni stil koji se užurbano priprema. No to ne znači da nema vremena za priču. Naime, ovaj zvjezdano-mentorski par ima mnogo toga zajedničkog, a tvrde i kako si i astrološki odgovaraju.

"Mogu reći da nije bilo nikakve ni svađe, ni svađice, sve rješavamo, i razumijemo se", kazala je odmah Ela Romanova.

Pogledaj i ovo Vraća se nakon 4 godine Naša lijepa plesačica pohvalila se s dvije očite promjene, a otkrila je i po čemu pamti Marka Grubnića!

"Na neki način smo se odmah našli koje imamo zajedničke točke i na neki način i horoskopski se slažemo", dodao je Alen Liverić.

Ovaj zvjezdano-mentorski i astrološki kompatibilni par, jedan je od onih koji ima mnogo sličnosti, pa je i pregršt tema o kojima se razgovara u pauzama od proba.

"To je možda najzanimljivija stvar, u vezi nas kao plesnog para. Unatoč velikoj razlici u godinama imamo jako puno tih zajedničkih tema u vezi djece", priča Ela.

"Imamo malu djecu i normalno da se razumijemo po tom pitanju jer pored toga kad se vrati kući opet je dijete čeka, nije to lako jer znam kako je meni doma", objašnjava Alen.

Naime, Ela je prošlog proljeća postala mama djevojčice Mile, a Alen je nekoliko mjeseci prije dobio četvrto dijete, dječaka Lava.

Ona ima jedno, a ja ih ima četvero, s time da su dvije velike cure tamo s majkom, a ovo dvoje klinaca su sa mnom, to jest mali Lukas ima 8 godina, a mali ima godinu dana", kaže ponosni otac.

U bračnim odnosima oboje su odabrali ljude iz iste branše. Alen je u braku s glumicom Anastazijom Balaž. Ela se udala za plesača Nikolaya Romanova.

"Moj suprug je isto plesač, tako da nam on pomaže i uskače sa nekim savjetima, ja snimim nešto pa mi to malo doma pogledmao, pa on isto ima svoj pogled na nešto, i uvijek je lakše pogotovo ako se razumije", govori Ela.

"Jer na neki način imaš razumijevanja od partnera, kako Ela tako i ja suport od svojih. Jer smo u istom svijetu, živimo isti taj život", nadovezuje se Alen.

Uz show Alen u kazalištu paralelno igra u postojećim predstavama – "Hamlet u Mrduši Donjoj" i "Umišljenom bolesniku", a mentorica Ela inače radi kao trenerica sportskih plesača i plesnih rekreativaca.

"Više se ne natječem, tako da je ovo jedini oblik natjecanja kojeg imam plesnog, i sigurno da nam fali uvijek taj dio, to neko uzbuđenje, ta posebna motivacija koju imaš kad se spremaš za nešto takvo", objašnjava Ela.

U prvu su emisiju uplesali su s romantičnim slowfoxom, a već u nedjelju nam iz dvorane na plesni podij donose nešto posve drugo.

"I kad smo otplesali i čuli stvarno toliko lijepih komplimenata, pohvala bilo nam je lakše i sad idemo dalje", ističe Ela.

"Kad se osvrnem iza ja bi još jedan slow fox, rađe nego ovo što imam", iskren je Alen.



"Ove nedjelje plešemo paso doble, i sad smo naravno ušli u onu fazu kad postaje malo teže, a malo manje vremena imamo, ali optimistična sam, mislim da ćemo uspjet uvježbat sve do nedjelje i da će bit možda čak i bolje nego prošli tjedan", otkrivaju.

I zato jedva čekamo vidjeti vaš paso doble. Tema emisije je nezaboravna godina, a što nas u njoj čeka, doznajte u nedjelju u 20 i 15 na Novoj TV!

