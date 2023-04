Snježana Schillinger o braku, novcu i koketama koje se nabacuju njezinu suprugu: ''Meni je to nejasno...''

U novim Paprenim kuglicama Davora Garića na škakljiva pitanja odgovara Snježana Schillinger. Koliko joj često suprug mora govoriti ''Volim te'', zašto sebe smatra lovinom, a ne lovcem i da ima stroj, koliko bi si novca tiskala na dan, Snježana je iskreno odgovarala samo pred kamerama IN magazina!

U ovotjednom izdanju paprenih kuglica našeg Davora Garića gostovala je PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Schillinger, pa evo što je odgovorila na škakljiva pitanja koja joj je postavio.

Pogledaj i ovo Društveni događaj sezone Pogledajte kako je izgledao romantični vikend bračnog para Schillinger na najpoznatijem tradicionalnom balu u Veneciji!

Koliko često muškarci svojim suprugama trebaju govoriti - volim te?

''Stalno! Non-stop! Svakih pet minuta'', zaključila je Snježana.

Mljac ili bljak pitanja

Tripice i iznutrice? Mljac.

Ćelavi frajeri? Mljac.

Nudistička plaža? Bljak.

Ćevapi s lukom? Mljac.

Muškarci u uniformi? Mljac.

Muškarac koji pokazuje osjećaje, a katkad i zaplače? Mljaaac.

''Apsolutno'' ili ''ne bih rekla'' pitanja

Žene bi trebale vladati svijetom? Ne bih rekla.

Bolje da ljulja nego da žulja? Apsolutno.

Plavuše se bolje zabavljaju! Apsolutno.

Veličina je važna! Apsolutno.

Redovito izlazim na izbore jer svaki je glas važan! Apsolutno.

Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena! Aposlutno.

S koliko je godina vrijeme da roditelj s djecom počne razgovarati o spolnim odnosima?

Zavisi.

Kad je Snježana počela sa svojim sinom Dinom pričati?

''Nikada! Pa ima oca s kojim je u super odnosima. Da je žensko dijete, vjerojatno bih počela od 12. godine jer bi djeca kad uđu u pubertet i taj predpubertet trebala biti informirana'', smatra Snježana.

Što bi učinila da primijeti da se napirlitana koketa nabacuje njezinu suprugu, a on se ne buni?

''Pustila bih da vidim dokle će to ići. Ima, naravno, žena koje se vole nabacivati, meni je to nejasno, ja nikad nisam bila takav tip, tu sam totalno tradicionalna, ja sam uvijek bila onaj tip žene koja sjedi, čeka da joj se frajer obrati, vrhunac je da možda malo zapleše... Pa meni je to prirodno da žena bude lovina'', zaključila je.

Da u podrumu ima stroj za štampanje novca, koliko bi si štampala na dan da zadovolji svoje potrebe?

''Imam sad sasvim dovoljno! Nije da neću, nego, evo, vidiš kako ja razmišljam. Ja sam jarac, ja razmišljam, čim si rekao stroj, podrum, tiskanje novca, ja već vidim porezna, USKOK, policija, već vidim sto problema, uopće me to ne zanima'', zaključila je Snježana.

Što pomisli kad vidi ženu svojih godina, a koja izgleda mlađe i zanosnije?

''Bravo! Ovo sam mislila i kad sam, imala 20 i vidjela ženu koja ima 50 i izgleda super. Uvijek sam se tome divila. Izgledat super s 20 nije neka umjetnost, imaš sve, malo se potrudiš i na 100 % si, s 50 to baš nije tako. Ja sad kad vidim ženu od 70, 60 ili mojih godina koja izgleda super, mogu samo reći bravo'', zaključila je Snježana.

