Ovo su najljepše priče i optimistični trenuci godine na izmaku, pogledajte što je to vratilo nadu u bolje sutra!

2024. pamtit ćemo po dobrim i lošim trenucima. U našoj emisiji uvijek nastojimo istaknuti one tople, ljudske priče, koje vraćaju nadu u bolje sutra. Naša Matea Slogar stoga je izdvojila najljepše i optimistične trenutke godine na izmaku, u kojoj je itekako bilo razloga za osmijeh i veselje.

Tko ne voli životinje, ne voli ni ljude - izreka je koju često možemo čuti. Životinje nesumnjivo vole vatrogasci, koji su se u 2024. pokazali kao pravi heroji, i to ne samo kada su ljudski životi u pitanju. Jedna od spašenih je vjeverica Pablo, i to zahvaljujući velikom srcu DVD-a Drenova.

"Kad smo završili s gašenjem te fronte ostali smo osiguravat i prilikom obilaska ruba požara naišli smo na vjevericu koja je bila u travi. Na tom području smo bili jedno 3-4 sata. Prvi tren je nismo dirali i nadali smo se da će se pojavit vjeverica i da će je odnijet. Prilikom povlačenja s terena vidjeli smo da se ništa nije dogodilo, odlučili smo ju uzet sa sobom", rekao je Davor Bolić, zapovjednik Vatrogasnog društva Drenova.



Još jedan život - i to pseći, spašen je na intervenciji u Đakovu. Pas je ostao zaglavljen u uskom procjepu od svega 30-ak centimetara, a za to nije mario vatrogasac Andrej, koji oko spašavanja nije dvojio.



"I onda sam malo i komunicirao s njime i mazio ga i kad sam pridobio njegovu pažnju, krenio sam u izvlačenje", rekao je Andrej Horvat, vatrogasac DVD Đakovo.

Dobro djelo u 2024. napravila je i djevojčica iz Ukrajine, koja je u Zagrebu na koncertu ukrajinskog pjevača Artema Pivovarova ošišala dugu kosu za pomoć svojoj zemlji.



"Želim ošišati svoju kosu i donirat ću na vozilo hitne pomoći. Sve vrijeme kada idem spavati mislim kako sam mogla pomoći Ukrajini", rekla je Pavla Gusev.

Ganuta publika na koncertu teško je susprezala suze.



"Vojnici pogibaju i puno djece postaju sirotinja. Pomagat ću tu koliko mogu i kad neće biti rata u Ukrajini vratit ću se", kaže Pavla.

Empatija - ono je čega više treba biti na ovom svijetu. Zato se možemo ugledati na Baby Lasagnu. Uz to što je Hrvatskoj donio izvrstan uspjeh na Eurosongu, novčanu nagradu, dodijeljenu od Vlade, u iznosu od 50 000 eura donirao je u bolnice, točnije, na Zavode za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju.



"Svaka mu čast. Mali je prva liga od prvog dana i ovo me baš oduševilo", kaže Smiljka.



Eurosong, koji je nakon mnogo godina zaludio baš cijelu Hrvatsku, nesumnjivo je lijepa priča 2024. koja nas je ponovno ujedinila. Ujedinjuje i glazba pa je tako 60 000 ljudi na zagrebačkom Hipodromu proteklog ljeta uživalo u hitovima britanske zvijezde Eda Sheerana na koncertu kakav dugo nismo ugostili.



I za kraj jedna lijepa i romantična priča iz Gospića. Poručnici Hrvatske vojske zaručili su se na kninskoj tvrđavi, gdje je Marko, nakon naporne vojne obuke, kleknuo.



"Reka sam joj još davnih dana kad ju zaprosim da će to biti posebno, a sve ove civilne fore su mi bile izlizane pa sam onda trebao posegnuti za nečim novim iz rukava i to je bilo ovo. Kako se bližio kraj obuke to zahtjeva kninsku tvrđavu na kraju i jednostavno mi se to ukazalo kao dobra prilika", rekao je poručnik Marko Pedić.

Nadajmo se da će ovakvih pozitivnih priča koje vraćaju nadu u bolje sutra biti i u 2025. jer dobrih djela i dobrih ljudi uvijek će biti.

