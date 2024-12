Opća opasnost proslavila 32 godine karijere na tradicionalnom županjskom Božićnom koncertu: "Mi smo si skroz dobri..."

Jedan od najpopularnijih rock bendova u Hrvatskoj Opća opasnost, već 13. godinu zaredom održao je tradicionalni koncert u rodnoj Županji. Tko su bili posebni gosti te koji su im planovi za budućnost, saznala je naša Lara Božić.

Kada su dečki iz Opće opasnosti započeli s glazbom, imali su tek nešto više od dvadeset godina. Sve je krenulo u Županji, koja je ostala njihova najveća potpora u 32 godine karijere. Nije ni čudo da im je upravo rodni grad najdraže mjesto za nastupe.

"Županja je mjesto koje je od prvog dana Opće opasnosti, navija za Opću opasnost. Mi smo si skroz dobri, mi smo si na ti svi, i svaka naša pobjeda je kao da je i sama Županja pobijedila", istaknuo je Pero Galić.

A u Županji su i tijekom blagdana, gdje su Božić proveli s

najbližima. Kako Pero ističe, koncerti se ne bi mogli održavati bez

dobre energije koju im daju obitelji.

"Za jednim stolom sjedi sad već devet glava, tri naraštaja, tako da je

to posebna sreća, bez obzira na sve ono što je to lijepo sve, šušur,

slatko, sjajno, pokloni, ali dobra je atmosfera, veselo je", kaže Pero.

Kada je prije 16 godina grupa Whitesnake u Zagrebu napravila

nezaboravan spektakl, Opća opasnost bila je njihova predgrupa. Ove

godine, dečki s ponosom dočekuju člana tog legendarnog benda na svojem koncertu.



"Dinu zna cijeli svijet. Znači nema gdje nije bio sa tim svojim

karakterom i tim svojim glasom, naravno da to nije to, teško bi bio i

Whitesnake i cijela ona priča koju je on zagazio. Tako da me jako, jako veseli da je naš čovjek, naše dijete uspjelo pokazat svijetu", kaže Pero.

A Dino također ne skriva svoje poštovanje prema Općoj opasnosti.

Grupa je, kako kaže, bila jedan od ključnih utjecaja na njegov glazbeni put.



"Posebno kad je bila ona faza, Uzalud sunce sja, kad se pojavio i

Mišić, kad su izdali te dvije pjesme, to je svima nama bilo wow, svi smo to htjeli, rock koji prolazi u ovoj državi, to je onak bilo nezamislivo", rekao je Dino Jelusić

Osim Dine, Županja je imala priliku ugostiti i tzv. Zagrebačke

Beatlese. Tamburaši u kožnjacima još su jednom pokazali da se rock i

tamburica odlično spajaju u jedinstven zvuk.



"Opća opasnost je bend koji je već isto dosta dugo na sceni i dokazali

su se svojim brojnim uspjesima, evo mi smo nekako, na neki način

suvremenici Opće opasnosti, drago mi je da smo prvi puta ovdje", kaće Marko Bujanović.

Premda su 2024. godinu već obilježili velikim uspjesima, dečki iz

Opće opasnosti ne planiraju stati. Posebno su ponosni na snimanje himne Vatrenih s Tihom Orlićem, a i na uspješno odrađenih pedesetak koncerata.



"Volio bi svirat svako mjesto, koliko god, ako ima čovjek živ, volio bi

tamo da možemo doć zasvirat ovaj naš program, jer stvarno ima mjesta, da nije to tako ne bi mi bili 32 godine Opća opasnost i brojna publika koja će i večeras to potvrditi", govori Pero.

Iako priznaju kako ne sastavljaju popise novogodišnjih želja,

planovi za iduću godinu već su jasno zacrtani. Uz brojne koncerte,

vrijedno rade na novom albumu, a cilj im je da njihove pjesme i dalje

dopiru do svih generacija.



"Nadam se da ćemo bit živi i zdravi da možemo ić radit dalje ovo

zamišljeno što je srce", kaže Pero.

Bend kojega publika prati već tri desetljeća, zasigurno nema

planove za skorašnju mirovinu. Ovu Novu godinu odlučili su provesti s

obiteljima, daleko od reflektora. Ipak, ostaju predani onomu što im

najviše znači - svojoj vjernoj publici.

