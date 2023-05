Koje su to zvijezde napravile drastične zaokrete u karijeri i napustile crveni tepih? Nekad ste ih gledali u potpuno suprotnim ulogama!

Kada pomislimo na zvijezde, osobito one svjetskog sjaja, obično se sjetimo glamura i vrtoglavih iznosa koje zarađuju. No čini se da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine. Mnoge zvijezde koje su stekle slavu i priznanje struke odlučile su sjaj crvenog tepiha zamijeniti običnim, katkad čak iznenađujućim, poslovima. Kojim, saznajte u prilogu In magazina!

Dok brojne osobe koje se bave običnim poslovima, sanjaju o zvjezdanom životu i crvenim tepisima, neki poznati sve bi dali za anonimnost koju većina nas uzima zdravo za gotovo. Sjećate li se Vanilla Icea koji je hitom Ice Ice Baby zaradio milijune...

Možda nakon toga nije imao nijedan hit, ali uspjeh je pronašao u nekretninskom biznisu. Kupuje i renovira kuće na Floridi i pritom zarađuje više nego što je ikad u glazbenoj industriji.

Vanillin kolega MC Hammer je '96. podnio zahtjev za bankrot i novi životni put pronašao u svećenstvu. Svjetski mediji izvještavali su kako više voli propovijedati u manjim crkvama, gdje nitko ne očekuje slavnu osobu.

Sestre blizanke možda su ostavile snažan dojam u filmskom hitu Shining, no nakon što su odbijene na upisu u Dramsku akademiju, jedna je postala odvjetnica, a druga izuzetno uspješna znanstvenica. Ovako drastični zaokreti u karijeri nisu iznimka ni na domaćoj sceni.

Senna M 90-ih je harao dance scenom, a danas je uspješni poduzetnik i obiteljski čovjek. Glazbene karijere nerado se prisjeća, a svjetla pozornice zamijenio je bučnom radionicom. Izrađuje filmsku i televizijsku opremu, a neke njegove novotarije završile su čak i u NASA-i.

Dobio je i nagradu Emmy za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji.

''To je Nobelova nagrada za tehnologiju i inženjerstvo. Sterotipno je reći prekrasno, divno, ali u svakom slučaju nešto što čovjek ne doživi dva puta'', rekao je.

Nekad poznata televizijska voditeljica Aleksandra Mindoljević Drakulić danas je cijenjena klinička psihologinja i psihoterapeutkinja. Na njezinoj internetskoj stranici istaknuto je kako je 2012. obranila doktorsku disertaciju, a četiri godine kasnije postala je sveučilišni nastavnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

