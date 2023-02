Otkrivamo kako su nastali najveći hitovi TBF-a, ali i zašto "Smak svita" ne znači kataklizmu?

Kultni TBF nakon 12 godina odlučio se za novu akustičnu turneju. Koji je hit nastao na Mladenovu spoju sa suprugom, a koji u autobusu na putu iz Splita za Zagreb? Zbog kojeg je stiha Saša pak pozvan na sud te zašto "Smak svita" ne znači kataklizmu, otkrili su Anji Beneti za In magazin.

Kultni splitski hip-hoperi iz TBF-a zaželjeli su se promjene i opuštenijih, intimnijih koncerta. Nakon punih 12 godina, elekrične su instrumente odlučili iskopčati iz struje te svoje hitove odjenuti u akustično ruho.



"Obično bendovi u nekoj fazi di smo mi, otprilike nakon 5, 6 albuma, snime album obrada nekih tuđih pisama, a mi smo obradili svoje pjesme'', objasnio je Aleksandar Antić.



"Koliko god smo se mogli odmaknuti od originala i stilski i ritmički , mijenjat čak i melodije nekih refrena da bude baš drugačije'', kaže Mladen Badovinac.



Prvi put uživo publika će čuti i "Psa sa plastičnim plaštom", naslovnu skladbu debitantskog, dugometražnog igranog filma "Baci se na pod", Nine Violić. Ideja za pjesmu koja osvaja na prvo slušanje nastala je dok je Mladen bio na spoju sa sadašnjom suprugom. Šetajući metropolom, ugledali su psa kojeg je vlasnik zaštitio od kiše komadom prozirne plastične cerade.



''Prvo što nam je palo na pamet - gle Pas sa plastičnim plaštom i onda smo nas dvoje pjevali do apartmana i nazad, zezali se kao što inače znamo po kući, freestylat jer mi žena isto voli pjevati i to je trebalo biti zaboravljeno istu večer, ali sam ja htio napraviti romantičnu gestu čisto da malo konkretiziram pa sam napravio demo da se ona nasmije još jedanput'', govori Mladen.



Luka se pak dobro nasmijao kad je neki dan umjetnu inteligenciju upitao tko je osnovao TBF.



"Ispalo je da su TBF osnovali Mladen Badovinac pod umjetničkim imenom General Woo i ja pod umjetničkim imenom Target. Umjetna inteligencija kao iz Monty Python, oni stari'', šali se Luka Barbić.



Možda niste znali da ideja za "Smak svita", čije je stihove Saša napisao u autobusu na putu iz Splita u Zagreb, nije došla od kataklizme. Upravo suprotno.



"Kad smo slušali instrumerntal Mladen je rekao, ovo je smak svita u smislu, to je izraz kad je nešto jako dobro, splitski stari, ne znam je l' se još koristi...", ispričao je Mladen.



Zbog stiha "Moja mater te traži" Saša je pak završio i kao svjedok na sudu. Sve zbog sms poruke u kojoj je neki mladić policajcu napisao: "Naša mater te traži":

Pogledaj i ovo Čestitamo! Identitet supruge domaćeg glazbenika je nepoznat, a i sinčić se rodio u tajnosti prije više od mjesec dana

''Ja sam se potrudio da opišem da je to blef, da je ta pjesma fikcija , da je to u stvari pjesma protiv nasilja. Na sudu su mi kasnije rekli da je policajac rekao da on ne sluša TBF, a i ovaj osuđeni je rekao da ni on ne sluša TBF , tako da je to ispao jedan teški skeč k'o braća Coen'', prisjetio se Mladen.



Osmijeh na lica TBF-ovcima svaki dan donose i njihova djeca.



"Moj Vedran je legenda, sad je napunio 3 godine. Zadnjih mjesec dana je počeo sam od sebe nešto tuliti, što bi mogli nazvati pjevanjem. Njemu se pomiješa sve što mu čitamo bajke, što čuje pjesmice u vrtiću, to se počne spajati jedno u drugo i onda počne pričati što je u tom danu radio, stvarno je komedija s njim'', ispričao je Mladen.



''Moj maloj je kolega iz razreda, ma tvoj tata je, ma nije to neki rep'', priča Luka.



''Ne slušaju oni TBF, to je njima krindž, stari tata nešto repa'', šali se Saša.



Splitske legede jamče odličnu zabavu već 3. ožujka u zagrebačkoj Tvornici te 4. ožujka, u prostoru Pogona kulture u Rijeci. Dođite, bit će nezaboravno ili, kako bi stari Splićani rekli: "Pravi smak svita!"

