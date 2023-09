Odlazak Mile Hrnića ostavlja prazninu na sceni koju će biti teško popuniti: ''Kud ćete ljepšeg poziva za uveseliti čovjeka...''

Nakon duge i teške bolesti napustio nas je Milo Hrnić, legendarni pjevač čija je glazba oblikovala generacije. Njegov odlazak ostavlja prazninu na sceni, koju je teško popuniti. Ovaj dubrovački slavuj nije bio samo pjevač, već i ikona koja je brojnim nezaboravnim hitovima ostavila neizbrisiv trag.

Prodao je više od milijun nosača zvuka, izdao je 20 albuma i preko 200 pjesama koje nisu samo glazba, već su dio naše kolektivne memorije, dio našeg identiteta. ''Golubice'', ''Dobra večer prijatelji'', ali i neizostavna ''Moja Ane broji dane'', tek su neki od hitova kojima je Milo Hrnić doticao duše brojnih obožavatelja. Kada je pjevao, osjećali ste svaku riječ, svaku notu, kao da je bila napisana upravo za vas.

''Kud ćete ljepšeg poziva za uveseliti čovjeka, njegovu dušu i sve ostalo što ide uz glazbu'', govorio je Milo.

Nastupao je širom svijeta, ali bez obzira na svjetsku slavu, uvijek se vraćao svom Dubrovniku, koji mu je bio neiscrpna inspiracija. Na pozornici se u potpunosti davao publici.

''Ja dajem cijelog sebe, taj dan ne jedem, samo pjevam, uvijek se pripremam za koncert kao da sam u Zagrebu ili Splitu, bez obzira gdje sam'', govorio je.

Publika je to cijenila i nagrađivala pjevajući uz njega svaki stih, a Milo je tu razmjenu emocija na nastupima isticao kao njegov eliksir mladosti.

''Onoliko ste mladi koliko želite imati svoje energije, ponuditi drugima. To je jedna dvosmjerna ulica, ja sam kao dobra antena, a usput praznim se i punim na ovaj način. Trošim se, kao što vidite, a publika me puni. To ide obostrano i ja se tako ponašam, bez obzira na to koliko godina imam'', zaključio je jednom prilikom.

Iza njega ostaje nevjerojatno bogatstvo glazbenog naslijeđa, ali i prepoznatljiv imidž koji je uključivao neizostavne brkove koji su ga pratili još od sedamdesetih, kada se profesionalno počeo baviti glazbom.

Osim što je bio glazbena legenda, Milo Hrnić bio je i obiteljski čovjek. Sa suprugom Dubravkom proveo je 55 sretnih godina braka, a zajedno su odgojili dva sina, Srđana i Antu. Budućoj supruzi još je kao mladić sa svojom srednjoškolskom klapom ispod balkona pjevao serenade.

Kada je 2018. godine dao ovaj intervju za IN Magazin bio je pun planova. No sve je stalo dvije godine kasnije kada je izgubio sina Srđana. Bio je to jedan od najvećih udaraca i tragedija u njegovom životu. Ostaje tek nada i vjera da su sada zajedno u vječnosti. Mirni ti nebeski puti, dragi Milo. Hvala ti za glazbu koja će nastaviti živjeti kroz generacije.

