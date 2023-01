Ona je naša uspješna influencerica koju uspoređuju s lijepom holivudskom glumicom, no iznenadit će vas kad vidite koje je njezino pravo zanimanje!

Ako dosad niste, Deniss Grgić uskoro ćete itekako dobro upoznati u novoj sezoni showa Ples sa zvijezdama. Ovu uspješnu influensericu, koja pozornost privlači svojim objavama, često nazivaju i hrvatskom Megan Fox. No ona je prije svega akademska slikarica i magistra slikarstva. Kako će se u sve uklopiti i ples te zašto će se svojom prvom samostalnom izložbom vratiti u daleku prošlost, saznajte u prilogu In magazina!

2018., nakon svjetskog prvenstva u Rusiji, proglašena je najljepšom hrvatskom navijačicom, bavi se modelingom, uspješna je influencerica, ali i lice iz brojnih videospotova domaćih glazbenika. No ona je prije svega akademska slikarica i magistra slikarstva:

''Moja mama je imala svoj atelje, u kojem sam ja jako voljela provoditi vrijeme, meni su zapravo slikovnice bile knjige iz anatomije i povijesti umjetnosti, i to me oblikovalo kroz odrastanje, uvijek sam radila male crteže, slike, uvijek su mi boje bile dostupne, i od tuda potječe ljubav prema slikarstvu i umjetnosti generalno'', govori Deniss Grgić.

Danas u svojem ateljeu stvara štošta. Voli aktove koji nastaju kredama, dok su joj slike najčešće ulje na platnu i akril.

''Ovdje iza mene su motivi pročelja stećaka. Stećci su monolitni kameni blokovi koji se nalaze na području Hrvatske, BIH, Srbije i Crne gore. Smatra se da pripadaju srednjem vijeku međutim… Dokazi govore da stećci zapravo datiraju iz vremena rimljana tako da… zbog motiva koji se pojavljuju, tipa kaciga'', objasnila je.

Upravo oni bit će dio njezine prve samostalne izložbe koju planira ove godine.

''Ovu temu ću još nadopuniti nekim drugim motivima koji se također nalaze na stećcima, potpuno različitim od ovog što je ovdje. Koristit ću i druge boje i tehnike ali sve će to biti ovdje'', kaže.

Kako na platnu, tako i na Instagramu. Deniss prati gotovo 80 tisuća ljudi. A ove dvije naizgled potpuno oprečne stvari, ona gleda kao običnu ljudsku potrebu koja se jednostavno modernizirala.

Kada je nazivaju hrvatskom Megan Fox laska joj jer je smatra lijepom ženom. Iako ističe - ljepota više odmaže nego pomaže jer se zbog nje uvijek trebala dodatno dokazivati.

''Zapravo ne volim davati na važnosti takvim komentarima, jer sami po sebi za mene su nevažni, volim skretati pažnju na pozitivne ljude. Pozitivne komentare i kako oplemeniti naše društvo. Među mojim pratiteljima ima i mojih profesora i renomiranih umjetnika, i profesorica naravno, i mojih kolega naravno'', kaže.

Uskoro ćemo je gledati i na plesnom podiju. Ona je, naime, jedna je od kandidatkinja showa "Ples sa zvijezdama", koji ovog proljeća ponovno stiže na male ekrane:

''Ja sam jako sretna kad plešem, i to me izrazito ispunjava i nadam se da će gledatelji to osjetiti na van'', kaže.

U plesu se već okušala kao djevojčica, no samo rekreativno. Pa od mentora očekuje strpljenje i upornost.

''Meni treba netko tko će znati sa mnom, tko će me znati uhvatiti kada poletim u krivu neku stranu, ali doslovno netko tko zna kako sa mnom, kako me oblikovati i koliko puta nešto ponoviti ali ne sumnjam, to su sve profesionalci'', objasnila je.

A mi jedva čekamo pratiti njezin plesni put u showu. Kako njezin, tako i ostalih zvijezda. Jer njih 13 uskoro dobiva svoje mentore s kojima kreću stvarati najgledaniji show u Hrvata!

