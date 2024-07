Od Venezuele preko SAD-a do Hrvatske: Upoznajte američku veleposlanicu zaljubljenu u Lijepu Našu!

Zemlja prilika i zemlja slobodnih samo su neki od naziva za Sjedinjene Američke Države. Ne čudi što se svake godine onamo dosele milijuni ljudi. Među njima je i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes, koja je s devet godina iz Venezuele došla u SAD. O tome, svojem radu, ali i životu u Hrvatskoj, razgovarala je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Zidove rezidencije američke veleposlanice u Hrvatskoj sada krase ove umjetnine. Svima njima zajednička je jedna stvar - prikazuju dolazak imigranata u SAD, ali i njihov život ondje. Primjerice, samo Hrvata u Americi ima milijun i dvjesto tisuća.



''Ova izložba je izložba u veleposlanstvu gdje veleposlanik ima priliku izabrati umjetnine koje će krasiti zidove. Shvatila sam to jako ozbiljno jer ono što se nalazi na zidovima je prezentacija mene. Ovo je priča o imigrantima ja sam dala naziv Made i America. Jer iako nisam rođena u Americi, Amerika je rođena u meni. Zašto sada? Proslavili smo 4. srpnja, a SAD jesu zemlja imigranata, želim naglasiti tu priču'', govori Nathalie Rheyes.

Veleposlanici je to itekako poznato jer je i ona s devet godina s roditeljima iz rodne Venezuele došla u Ameriku, točnije, Los Angeles.



''Bila sam školarka, nisam imala izbora, moji roditelji su odlučili da nas presele, bila sam slomljenog srca. To je bilo moje prvo slomljeno srce, kad sam otišla iz rodnog grada ali znala sam da moji roditelji to rade zbog naše budućnosti. Došla sam, naučila engleski. Došla sam iz malog grada u velegrad Los Angeles. I brzo sam se morala prilagoditi, naučiti. Amerika je sve moje snove pretvorila u stvarnost. Ljudi ostavljaju svoje zemlje, što je jako teško, ostaviti zemlju koju voliš, obitelj, prijatelje kako bi sanjao veći san'', govori Nathalie.

Izložba je postavljena netom nakon 4. srpnja, velikog američkog praznika, koji se uobičajeno slavi vatrometom, karnevalom, piknicima, političkim govorima, koncertima i slično. Na taj dan slavi

''To je rođenje naše republike, to je naš rođendan, a moramo slaviti rođendane. To je i najveća proslava koju imamo u SAD-u. Republika je to koja je utemljena na važnim stvarima- sloboda, jednakost i potraga za srećom. To je Amerika i ono što rezonira svaki pojedinac'', dodala je.

Biografija američke veleposlanice zaista je impresivna. Radila je posvuda - od ureda gradonačelnika Los Angelesa do funkcije predsjednice i glavne izvršne direktorice Latino Victoryja, čija je suosnivačica holivudska glumica Eva Longoria



''Moja karijera je počela u Los Angelesu bila sam u gradskom vijeću. I onda sam rdila za gradonačelnika. Osnovala sam ured za imigrantske poslove. Rano sam znala da je moj poziv biti javni službenik'', kaže.

Danas je veleposlanica upravo u Hrvatskoj, u koju je došla prije pet mjeseci.



''Hrvatska je lijepa zemlja s nevjerojatnim ljudima, ljudima koji su težili da Hrvatska bude ono što je danas. Vaša republika se transformirala, mladi ste s 30 godina i ono što ste napravili je nevjerojatno'', kaže.

No nije joj ovo prvi posjet. Prije 17 godina upravo je Lijepu našu izabrala za medeni mjesec.



''U srpnju, poslije mog vjenčanja 24. srpnja. Ljudi nisu znali gdje je Hrvatska ali ja sam znala i bila sam sretna što mogu na medeni mjesec ovdje, na Korčulu i Dubrovnik i posebno mi je'', kaže.

Dosad je imala priliku upoznati neke običaje.

''Imate veliku ljubav prema obitelji, zajednici okupljanjima, baš kao što sam i ja odgajana. Jedan dan sam bila pozvana u jedan hrvatski dom na ručak, i taj je ručak trajao 6-7 sati, pjevalo se na kraju, to je slavlje obitelji i kulture'', priča.

A takvo slavlje, ali i američko-hrvatsko prijateljstvo neka potraje još dugi niz godina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jan Kerekeš o kćerkici Uni i velikim kazališnim planovima za jesen: ''Uzeli smo u najam na 10 godina!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Brat holivudske miljenice snimio je zadnje kadrove u Osijeku, pogledajte ekskluzivne fotografije sa seta!