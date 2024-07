Jan Kerekeš o kćerkici Uni i velikim kazališnim planovima za jesen: ''Uzeli smo u najam na 10 godina!''

U samo pola godine Jan Kerekeš odigrao je 215 predstava sa svojim teatrom. Stoga ne čudi što smo ga zatekli na kazališnim daskama, ovog puta u društvu kolegice Ane Begić Tehiri. Našoj Matei Slogar za In magazin otkrili su planove za ljeto, detalje svojih roditeljskih uloga, ali i kakve velike novitete Kerekeši spremaju za jesen.

Već 115. izvedba predstave ''Ja, trudnica'' nagoviješta radno ljeto Jana Kerekeša i Ane Begić Tahiri.

''Nama je kao neka misija, bar se tako ja osjećam kao ambasador smijeha, koliko nekome jesmo smiješni, nekome nismo. Činjenica je da svaku ili svaku drugu večer nasmijavamo po 300, 400, 500 ljudi i to je ljepota našeg posla. Ja sam zahvalan da mogu radit posao koji volim'', govori Jan Kerekeš.



U predstavi se tematizira trudnoća i dolazak prinove u obitelj pa i 13 godina nakon što je rodila, Ani naviru uspomene dok je na sceni.

''Tri puta sam odigrala na dan kad sam rodila svoje dijete, 29.4. se potrefio 3 puta da smo imali predstavu i svaki put na kraju kad imam taj mali dio i kad govorim kako je to bilo lijepo porodit se i kakav je to osjećaj me zveklo ja sam danas rodila. Ali nitko ne skuži da sam izašla iz uloge. Prije 13 godina, toliko Lana ima. I sve apsolutno pamtim, zato i vjerojatno nemam drugo dijete'', priča Ana Begić Tahiri.



Danas je majka tinejdžerice, što sa sobom nosi i određene izazove.

''Sve smo si bliže i bliže, uvijek tu ima nađeš se pa se izgubiš, nađeš se pa izgubiš. Pubertetsko tinejdžerski momenti, upravo kreće na svjetsko natjecanje u Prag iz plesa sad sam malo ja nervozna zbog nje. Ja neću moć bit uz nju zbog, ali u super trupi je i nadamo se nekoj medalji'', priča Ana.



I dinamiku u Janovoj obitelji promijenilo je dijete - kćerkica Una koja je stigla prije četiri godine.

''Dijete je nas promijenilo, ja se usuđujem reć na bolje. Koliko god nas nije puno primirilo jer i supruga i ja smo radišni ljudi i volimo radit tako da nam je dalo dodatne baterije, dodatnu energiju i postalo centar svega. Ja si sad ne mogu zamislit da ne nosim to u sebi i da se stakvim feelingom budim svaki dan'', priča Jan.



Jan i Una imaju posebnu vezu, a trenutačno im je omiljena aktivnost - kupanje, kaže. Da je Una povukla crtu na tatu i djeda te da krv nije voda, pokazuje već sada.



''Voli mala kazalište, neću ništa nagovarati, ali stvarno joj se sviđa sve što njoj zapravo može probuditi maštu. Ona čita priče u vrtiću, onda radi stvari koje bi ja rekao da djeca s 5-6 godina onako bila društvena, stvarno je genijalna i ja sam prezahvalan da joj mogu bit tata'', prič Jan.



Jana i njegov Kerekesh teatar čeka radno ljeto, a predstave će igrati po cijeloj Hrvatskoj, od Istre do Supetra. Najesen ih čeka velik pothvat jer Kerekeši dolaze u Zagreb.

''Došli smo do toga da smo uzeli u najam na 10 godina u Zagrebu - svima poznata adresa Draškovićeva 80, zvat će se Scenoteka. 18. rujna ove godine, tako da družit ćemo se češće u Zagrebu. I dalje će to bit kao jedna platforma za sva nezavisna kazališta, za stand up izvođače, za sve koji žele bit dio Scenoteke vrata će bit otvorena'', govori Jan.



Prije toga kratko će na odmor 10-ak dana na Korčulu. Odmorit će se i Ana, a u kolovozu će biti u Zagrebu jer to joj je, kaže, najdraže.



''Volim bit u osmom mjesecu kad nema nikoga, volim obavljati, ako mi registracija istekne,volim u Heinzelovu, to sve u osmom mjesecu'', priča Ana.



Bit će i radno pa ih ne propustite uhvatiti na pokojoj predstavi i dobro se nasmijati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jeste li već zamijetili isklesanog mladića koji vam se smiješi s jumbo plakata po gradu? Sin je našeg pjevača, a evo što stoji iza ove priče!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jelena Rozga otkrila tko joj je izmamio suze na koncertu u Mostaru: ''Nisam se mogla suzdržati, samo sam se rasplakala...''