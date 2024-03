Vladimir Kočiš Zec osvrnuo se na dezinformacije o njemu koje kruže internetom: ''Nisam to ozbiljno shvatio, odmah sam znao o čemu se radi...''

Za Vladimira Kočiša Zeca ovo je uzbudljiva godina. Slavi 10 godina braka, njegov novi album nominiran je za Porin, a sa Sanjom i Marinkom priprema velik oproštajni koncert povodom 55 godina Novih fosila. Ipak, internetom kruže i brojne dezinformacije koje su zabrinule glazbenika i njegove prijatelje. O čemu se radi, Zec je pojasnio našem Davoru Gariću.

''Tako je to kada se voli'' novi je album slavnog glazbenika. Ni u 75. Zec ne gubi inspiraciju i ljubav prema stvaranju glazbe.



''Imam tu sreću da imam suprugu i djecu, obitelj koji me razumiju i shvatili su da ne treba obuzdavat ono dijete stvaralačko u meni koje još uvijek živi i ja sam ponosan da je to dijete još uvijek u meni i dok je ono u meni ja ću stvarati'', govori Zec.



Zec i njegova supruga Dina vjenčali su se 2014. pa uskoro slave deset godina braka. Mladenci su do matičara doplovili u kanuu. Kuma na vjenčanju bila je njegova kolegica i prijateljica Sanja Doležal.



''Svi znaju da je Zec vrhunski glazbenik i autor, ono što bih ja rekla je da je dobar prijatelj. Izuzetno vrijedan, izuzetno. Nije mu teško svaki dan ustat i gimnasticirat zbog svog zdravlja 45 minuta. Ja se još borim kako bi stekla tu naviku. Nije mu teško svaki dan vježbat gitaru. Bez obzira imamo li koncert za 5 dana ili za mjesec dana, on svaki dan vježba gitaru'', priča Sanja Doležal.



''Odličan muzičar, cijeli život je posvetio glazbi, odličan autor i odličan ''kit'', onako kak se veli. Možeš s njim razgovarat, kad ne razgovaramo o poslu, uvijek neka tema dođe na stolu'', dodao je glazbenik Marko Bujanović.



''Napreduje u kuhanju! Prije nekih 10-15 godina nije znao ni jaje speći, međutim, moram priznati, jako je napredovao i mislim da bi ti njegova supruga mogla reć sve najbolje o tome'', dodala je Sanja Doležal.



Posljednjih dana internetom kruže i lažne vijesti koje su zabrinule njegove prijatelje i rodbinu. Proširilo se čak nekoliko dezinformacija, a neki su javljali i da je glazbenik preminuo. Zec je odmah reagirao i svoje prijatelje putem društvenih mreža obavijestio da je živ i zdrav.



''Nisam to ozbiljno shvatio, odmah sam znao i čemu se radi, nego sam odmah išao na veselje...''E, sad kad sam konačno umro, popularnost naglo skočila, CD-i se prodaju u ogromnim količinama, radio postaje me bjesomučno vrte, znači koji put se isplati koji put bit i mrtav''. To je jedini način, jer ne postoje načini i alati da se obuzda ta kriminalna ekipa koja se bavi takvim morbidnim stvarima'', šali se Zec.



Ako ga ipak sljedećih mjeseci ne budete viđali često - to je zato što sa Sanjom i Marinkom priprema spektakl. 9. studenog će u zagrebačkoj Areni velikim koncertom proslaviti 55 godina Novih fosila.



''To će biti spektakl, to moramo svojoj zagrebačkoj publici, s obzirom da je to jedna prava zagrebačka priča, moramo se odužiti našoj publici za sve ove godine vjernosti'', rekao je Zec.



''Bit će puno plave boje, eto jedna sitnica, bit će sraz mladosti i iskustva, ali prije scvega bit će velika velika fešta, čak bi rekla tulum kao u dobra stara vremena'', govori Sanja Doležal.



I važna informacija - bit će to njihov oproštajni koncert.



''Šalu na stranu, imamo Davore dosta godina, svi zajedno a i pojedinačno, i mislim da je lijepo dostojanstveno otić na vrijeme'', rekla je Sanja.



''Bitno je zdravlje i taj jedan entuzijazam koji čovjek još uvijek ima u sebi, to te fura dalje da ideš, stvaraš i nastupaš'', zaključio je Zec.



S nestrpljenjem čekamo ta dobra, dobra stara vremena.

