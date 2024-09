Uskoro u MasterChef kuhinji kreće prava akcija: ''Stvarno jedna bomba sezona, možete očekivati nešto drugačije!''

Odbrojavaju se dani do početka nove sezone MasterChefa. Sedma sezona ovog zabavnog kulinarskog showa počet će u nedjelju 15. rujna. Na posebnom događaju uoči početka, članovi žirija otkrili su što možemo očekivati, koga od njih zovu Gargamel te su nešto i pripremili. O čemu se radi, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Prava akcija kreće uskoro i u užarenoj MasterChef kuhinji, gdje će kandidate dočekati žiri koji s nestrpljenjem očekuje početak.



''Stvarno jedna bomba sezona, super su nam kandidati, nas trojica funkcioniramo wow'', govori Goran Kočiš.



''Možete očekivat uzbudljivu sezonu, drugačiju, prvenstveno zato što pored sebe imam nove kolege, nove članove žirija. Bit će drugačije, bit će uzbudljivo, kandidati su dosta zanimljivi'', dodao je Stjepan Vukadin.



''Puno zabave, kuhanja jako puno, znanja, stvarno smo se trudili prenijeti kandidatima, svi imamo puno iskustva'', dodao je Mario Mihelj.



''Tako da mislim da će sezone bit i učenja i humora i plakanja i svega onog što jedan MasterChef treba'', dodao je Kočiš.

Mnogo toga kandidate očekuje, kutije iznenađenja, stres testovi, gastrodueli, ali i borba s vremenom. Tu je i žiri koji će ih savjetovati, ali i ocjenjivati. A sigurno im neće biti lako kad saznaju da je Goran dobio nadimak Gargamel.



''Gargamel dolazi iz šminke jer kako smo mi dolazili na audicije i sve skupa, nisu nas mogli toliko popamtiti poimence, onda su nam davali neke karakteristike valjda po obliku glave, a meni je Martina iz šminke rekla da imam oblik brade koji je podsjeća na Gargamela. Jel ok da te zovemo Gargi.. ma može ajde'', priča Kočiš.

A prije samog početka, u kuhinju su ušli i članovi žirija te na predstavljaju sezone za okupljanje pripremili prave delicije.



''To su bili okusi na kojima sam ja odrastao. A radi se o pilećem perkletu, znači to je jedno od mojih omiljenih jela i to uvijek jedem kad sam doma, to je meni nažalost moja pokojna baka uvijek radila kad sam ja dolazio dok sam bio vani po Europi još i prvi dan kad sam se vratio uvijek sam to imao na meniju, e sad ovo je nekakav njen recept, ali u mojoj izvedbi'', objasnio je Goran.



''Kjuranog gofa u soli i šećeru. Kjurali smo ga nekih 10-12 sati, sol, šećer i cikla, napravili smo jednu emulziju od marakuje, malo paljenih borova iglica, napravili smo jednu laganu, kiselkastu majonezu od poriluka i jedan kreker. To smo završili s mladim lukom jer i mlada janjetina ne valja bez mladog luka'', dodao je Vukadin.



''Ovdje smo probali jedan vagus, biftek... Krumpir lers koji je danas rađen u sitnim, sitnim tankim šniticama kojeg smo kuhali pa pekli, holandez umak'', objasnio je Mario.

Chefovi i članovi žirija vrućinu kuhinje zasad su zamijenili toplinom reflektora i svjetala u studiju. No svaki slobodan trenutak ipak iskoriste na svojem terenu.



''I onda mi gospođa onako malo prigovara, dođeš na jedan dva dana, odmah ideš u restoran ovo ono, jednostavno to je jače od mene, kad sam dolje moram bit dolje, volim imat konce u rukama, fali mi ta kuhinja, fali mi servis, fali mi kuhanje'', govori Stjepan.

''Doma ne stignem ništa kuhati, ali da se razumijemo i mi u MasterChef kuhinji, kada smognemo vremena, u nekoj pauzi tamo u kuhinji skuhamo sami sebi nešto, volimo, to je hrana'', priča Maro Mihelj.

Zbog ljubavi prema kuhinji Goran Kočiš donio je i prvu Michelinovu zvjezdicu u kontinentalnu Hrvatsku.



''Prvo ona fraza rad - red i disciplina, znači puno odricanja, puno rada, puno fokusa i naravno puno ljubavi prema poslu'', kaže Goran.

Hoće li se i kandidati držati toga, te što su im sve pripremili, ne propustite pratiti od nedjelje 15. rujna u 20:15, kada će prvi kandidati krenuti na svoje putovanje do titule nove kulinarske zvijezde.

