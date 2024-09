U Zaglavama je prošlo pet godina: Vodimo vas na set da provjerite atmosferu prije novih nastavaka!

Samo nas nekoliko sati dijeli od početka emitiranja novih nastavaka omiljene serije Kumovi. Stoga vas vodimo na set da iz prve ruke doznate kakva atmosfera vlada među bakama i omiljenom unukom cijele nacije. Što nam je ispričala malena Mara, doznajte u sljedećim minutama.

U Zaglavama je prošlo 5 godina, svašta se promijenil, a mala Cvita više nije beba, a svojim je glumačkim talentom osvojila sve.



''Meni se dosta teško povezati s tim da sam baka, iskreno ja sam još uvijek kao Daria, s 43 rodiš dijete, ne postaješ baka, ipak spadam u tu generaciju, ali šta je tu je Bože moj dobila sam najslađe unuče na svijetu da mi uloga nje tako teško pala'', govori Daria Lorenci Flatz.

Ljubav je to velika i obostrana, a Darija se brine da kroz stručnu edukaciju u glumačkoj školi Četiri zida Mara brusi svoj talent.



''Pa veseli me kod nje kad se u filmu smije, meni je najdraže kad se svatko okolo smije, to mi je njadraži dio i još mi se sviđa što tako dobro glumi, tako dobro napravi face'', priča Mara Brkić.

Briga o Cviti najljepši je dio života Jadranke Macan kojoj novi nastvci serije donose brojne brige i zaplete.

I druga je baka jedva dočekala povratak na set i nastavak druženja s unučicom, koja ju je oduševila glumačkim sposobnostima.



''U velikim produkcijama se snima deset kamera, pa se uzme što je najbolje, kod Mare to nije slučaj, ona je stvarno dobro pripremljena, obožavam ljubav, ona dođe na set i kaže bakice, moja bakice najdraža'', priča Barbara Vicković.

A voli Cvita i svog tatu, s kojim itekako voli provoditi vrijeme.

I dok Martina čeka makeover, za cilu naciju čekanje je završilo. Večeras u 20.15 zaglavite i vi u Zaglavama.

