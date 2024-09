Vitasović priznao da se vodi izrekom što na umu, to na drumu: ''I kad me pitaju za mane, kažem alkohol...''

Alen Vitasović se, nakon ozbiljnih zdravstvenih problema koje je imao krajem prošle godine, vratio omiljenom pjevanju. U Šibeniku je predstavio najnoviji singl ''Miruj''. Našem Hrvoju Kroli otkrio je kako mu je bilo na glazbenom putu tijekom godina, što misli o duetu koji je pokorio Youtube te kakav odnos ima s medijima.

Istarski ponos Alen Vitasović predstavio se šibenskoj publici baladom ''Miruj''. Pjesma koja ga je, priznaje pjevač, uzela cijelog. Tijekom izvođenja, emocije su bile na vrhuncu, ali se prisjetio i teškog razdoblja u kojem mu je zdravlje bilo ugroženo krajem prošle godine.



''Jedna fina balada koja u ovom trenutku ide uz emocije koje proživljavam ovih dana. Ne bi sad otkrivao tu tajnu, ima malo tuge u svoj toj priči, ali se zna da su najveći umjetnici u tugi napravili najveća djela'', priča Alen.



Iako u pjesmi kaže – miruj srce, za ovog Istirijana to ne vrijedi, njegov nemirni duh, barem kada je glazba u pitanju, drži ga na životu.



''Ja mogu mirovati jako puno, ali kad dođem na pozornicu ili kad sam u ovom mom pozivu mog života što je glazba, 40 godina sam na pozornici tu ne mogu mirovati, a sve drugo mogu'', govori Alen.



4 desetljeća aktivnog pjevanja je iza Alena, u kojem su mnoge njegove pjesme postale evergreeni. Pjevač priznaje kako je vrijeme proletjelo, ali i što bi mijenjao da može na tom putu.



''Apsolutno ništa. Normalno imaš uspone, padove, imaš greške strašne ali najvažnije je trajati i najvažnije se dignuti kada dođu krize, a imali smo ih svi''', kaže.



Dodatnog razloga za sreću Vitasović ima i zbog dueta ''Brajde'', koji je postao ultimativni hit, sudeći prema YouTubeu, milijunski pregledi u samo mjesec dana.



''5 milijuna smo ovih dana isfurali. Vesela je pozitivna i u nekoj zafrkanciji smo to išli napraviti i znali smo da će biti štosna pjesma. Ali nismo očekivali toliku pomamu, imamo već 50-tak obrada, u Sloveniji smo prvi, u Hrvatskoj među prvima baš razbijamo. To mi je jako drago jer u jednom zenitu karijere dobro dođe ovako jedan impuls''.



Kroz pjevačevu karijeru cijelo vrijeme je, kaže, imao dobar odnos s medijima. Prvenstveno misli da je razlog tomu što se vodi izrekom - što na umu, to na drumu, bez uljepšavanja i samo iskreno.



''Ja sam čovjek pun mana imam i neke vrline, ali pun mana. I kad me pitaju za mane uvijek kažem alkohol, da li si bio u bolnici, ja kažem bio sam i to je to. Pokušavam se liječiti i radim na sebi, imam pozitivnu energiju i ja sam veliki borac'', kaže.



Ali ipak postoje neka pitanja na koja se Alen ni danas ne može naviknuti.



''Svi mi koji smo javne osobe igrom slučaja postale da moramo odgovarati na pitanja kad sam jeo, šta sam jeo, kad sam bio na WC-u, kad sam se tuširao ili kad sam zadnji put brusio neku žensku, da l' volim ili ne volim. Ali to pali sve, žuta štampa je takva“, priča.



Ovakav je Alen, bez dlake na jeziku i pun emocija, a upravo njih svojoj publici prenosi na najbolji mogući način, a to je pjesmom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Domaći glazbenici o prašini koja se podigla zbog pjesme Bijelog dugmeta: ''Ne vidim ništa sporno u tome!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 inMagazin Evo što je Islamović rekao prije koncerta u Splitu o kojem se priča već treći dan: ''S Bijelim dugmetom se uvijek događala neka revolucija...''