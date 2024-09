Domaći glazbenici o prašini koja se podigla zbog pjesme Bijelog dugmeta: ''Ne vidim ništa sporno u tome!''

Reakcije na koncert Bijelog dugmeta u Splitu ne stišavaju se ni danas. Svoje mišljenje iznio je dio branitelja, političke scene, ali i glazbenici. Što kažu te je li opravdana prašina koju su podigli pjesma i znakovlje bivše države, zna naš Davor Garić.

''Jugoslavijo na noge'' orilo se usred Splita dok su na videozidu vijorile zastave bivše države. Sve se to odvijalo ovog vikenda na koncertu Bijelog dugmeta. Iako je publika pjesmu uglas pjevala s Alenom Islamovićem, ovaj su ''povratak u prošlost'' neki dočekali na nož.

Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije zahtjeva hitnu reakciju DORH-a i MUP-a vezano za provokacije koje su upućene na koncertu grupe Bijelo dugme ispred kluba Porat na Stinicama. Napisali su na svojem FB profilu zbog izvođenja sporne pjesme "Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo".



''Izvođenje ove pjesme koja slavi jugoslavensku državu u gradu koji je bio žrtva brutalne pomorske blokade, granatiranje i torture vojske koja je služila ovoj državi smatramo neviđenom provokacijom usmjerenom prema hrvatskom narodu i državi. Izvođenje navedene pjesme pratila je i ikonografija jugoslavenskih zastava na video zidovima, opet s ciljem provokacije hrvatskog naroda i braniteljske populacije'', poručili su.



Na pulskom koncertu Bijelog dugmeta, nekoliko dana prije ovog splitskog, bila je i Alka Vuica. Inače dobra prijateljica Gorana Bregovića.



''Ne vidim ništa sporno u tome što je Bijelo dugme pjevalo pjesmu ''Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'', na koncertu u Splitu, na koncertu u Puli, iako nakon koncerta u Puli nije bilo takvih reakcija. Smatram da je ti jednostavno njihova pjesma, pjesma sa jakom antiratnom porukom, vrlo jasnom'', govori Alka Vuica.



''Gledaj, to je program koji su tražili, ajmo to tako zvati. Bijelo dugme je priča koja traje toliko godina i izvodi svoj program! Ja bih možda na tom njihovom mjestu izabrao neke pjesme koje bih izveo i koje ne bih, jer stvarno možda nema smisla da galamimo jučer na Thompsona, a pustimo da nam se jugoslavenska zastava vijori u Splitu i sve to što vuče jedno za drugim. Nije tu ni Alen kriv nešto previše, koliko opet kažem, izbor pjesama'', komentirao nam je Pero Galić.



''Hajka oko pjesme koju je Bilo dugme izvodilo u Soplitu i spominje se Jugoslavija, za mene je besmislena i nepotrebna, jer naprosto ako živimo u demokratskom društvu, uvijek sam bio taj i pobornik toga da se sve zabrane ukinu! Tako sam bio protiv zabrane Marilyn Mensona u pulskoj areni, Thompsona u pulskoj areni, narodnjaka u pulskoj dvorani Mate Parlov'', govori Bruno Langer.



''U Puli su je mnogi pjevali s puno emocija zato što znaju o čemu se radi. Živjeli su u Jugoslaviji, Jugoslavija je dio naše prošlosti, ne možemo je izbrisati gumicom. Međutim, nije mi jasno zašto se ne pravi problem oko toga kada Lepa Brena pjeva pjesmu ''Ja sam Jugoslavenka''. I svi mladi u tisućama i tisućama pjevaju tu pjesmu zajedno sa njom'', dodala je Alka.



Članovi benda Goran Bregović i Alen Islamović nisu odgovarali na naše pozive da komentiraju situaciju.



''Nije tu ni Alen kriv nešto previše, koliko opet kažem, izbor pjesama. Možda da se ipak povede računa što bi izveli negdje, tako da ne opravdavam ništa, ne sudim nikome, jer to nije naš svijet, takav ja bar ne volim, ali bih pripazio što bih izveo negdje kad to već tako ide, ali opet potvrđujem i nazad vraćam, tražili ste - dobili ste'', govori Pero Galić.



Po komentarima na društvenim mrežama, čini se da je nekima više zasmetala zastava Jugoslavije, a ne toliko sama pjesma.



''Pjesma ''Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo'' nastala je inspirirana riječima Branka Miljkovića, jednog od najvećih pjesnika prošlog stoljeća koji je rođen u Nišu, umro je i živio u Zagrebu. Ona doista ima jasnu antiratnu poruku, ona je pjesma Bijelgo dugmeta, pjesma naše mladosti. Ne govori ništa loše i mislim da je potpuno normalno da ju je Bijelo dugme zvrstilo u repertoar'', zaključila je Alka.



Svi se pitaju hoće li i kada članovi Bijelog dugmeta reagirati na ovu situaciju! Njihovi se komentari tek čekaju.

