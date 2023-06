Nives se pohvalila što je postigla dok je bila trudna, pa zaključila: "Možda mi u trećoj trudnoći dođe na red..."

Sanja Doležal vas u svojoj rubrici u emisiji In Magazin vodi u boksačku dvoranu. Navukla je rukavice i spremno stala u ring s osobom kojoj su masaže dosadne i koja je na čokoladnoj dijeti smršavjela 6 kilograma. Živciraju je kašnjenja, vesele mačke, a trudnoće su joj inspiracija za pisanje knjiga. Riječ je, naravno, o Nives Celzijus.

"Mazna, nježna, krhka i seksepilna, a lupa po vreći kao luda. Zašto baš boks, reći će mi Nives", predstavila je Sanja Doležal svoju gošću.

"Od svih treninga koje sam dosad isprobala, ovo mi je najbolji ispušni ventil i najbolji način za bijeg od stresa, nervoze i svih tih nekakvih negativnih emocija, ali i pozitivnih", otkrila je Nives.

A koga zamišlja kad udara vreću?

"Pa kako koji dan. Što sam nervoznija došla na trening, to ova vreća više ispašta", odgovorila je.

Koliko je bila nervozna prilikom susreta sa Sanjom, pogledajte u videu.

Nives je ispričala i da boks trenira tri puta tjedno te da slabije odlazi na individualne treninge, jer joj više odgovaraju oni grupni.

Zatim se i Sanja okušala u boksu, a Nives joj je pritom dala korisne savjete.

Sanju je zanimalo i je li moguće da Nives nakon cjelodnevnog snimanja neke serije ne ode na masažu ili u toplu kupku, nego dođe na boks.

"To mi je apsolutno dosadno. Ne volim masaže i više se volim dobro ispraznit i dobro oznojit", objasnila je Nives. koja je zatim i dobro umorila Sanju s treningom.

Nives je otkrila i bez čega još, osim boksa, ne može zamisliti brigu o sebi.

"Bez slatkiša, bez dobre hrane, to je sve nešto što je dobro za moju psihu", priznala je pa je podijelila i svoju zanimljivu dijetu.

"Ja sam jednom bila na čokoladnoj dijeti i smršavila sam šest kila u pet dana. Samo jedeš čokoladu", tvrdi Nives.

Evo što još radi za svoj izgled i ljepotu.

"Povremeno si dopustim taj luksuz i odem na masažu. Pod luksuz mislim odvojiti vrijeme za to. Idem u teretanu povremeno. Imam i neke spravice kod kuće, ali to je više onako usputno malo, dok gledam nešto što me interesira", ispričala je.

Priznala je i da je najviše u životu nervira kašnjenje, a što je usrećuje?

"Priroda, moje životinjice, moje mačkice, djeca povremeno, kako koji dan. Kad dođu kući s dobrim ocjenama, kad dođu u školu na vrijeme i tako. Ja se veselim jednostavnim stvarima", kaže Nives.

Priprema li novu knjigu?

"Nemam vremena za pisanje. Prvu knjigu sam pisala kad sam bila trudna jer sam se osjećala fizički beskorisno, pa sam se aktivirala na taj način. Drugu knjigu sam napisala u drugoj trudnoći pa mi možda ova četvrta knjiga dođe na red u trećoj trudnoći", zaključila je Nives kroz smijeh.

