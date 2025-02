Najpoznatiji brk rukometne reprezentacije otkrio nam je kakav je kad je zaljubljen!

Mladi Filip Glavaš bio je jedan od ključnih igrača i prava zvijezda ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Uz to je najpoznatiji brk rukometne reprezentacije, a zbog atraktivnog izgleda osvojio je i simpatije brojnih dama. Ovaj skromni Riječanin, u razgovoru s našom Aleksandrom Keresman, otkrio je kakav je kad je zaljubljen, koja mu je najveća mana i komu će, ako se na nju ODluči, posvetiti prvu tetovažu.

On je talentiran, simpatičan, skroman, obrazovan i mnogim damama izrazito oku ugodan, pa ne čudi da svatko želi svoj trenutak s desnim krilom naše rukometne reprezentacije Filipom Glavašem. Mi smo ga zato jedva uhvatili, i to ravno s terena…

Je li se uspio naspavat od svjetskog prvenstva naovamo?

''Ne, još nisam, evo sinoć sam zaspao u 9 navečer a osjećam se da mi treba još 10 sati minimalno'', otkrio nam je.

Što ga ili tko najbrže spušta na zemlju nakon te cijele euforije srebrne medalje?

''Pa možda neka želja za dodatnim napretkom i klupske obveze da uspijemo proć skupinu u Ligi prvaka mislim da je to jedan motiv dodatni to je neka nova sfera, nova dimenzija, novo dokazivanje to je ono što me drži na zemlji, prijatelji, obitelj sigurno'', kaže.

Jesu oni uopće dobili išta vremena s njim?

''Pa ne previše, dobio sam dva dana slobodno vidio sam svoje, pozdravio ih ispričao se naravno o rukometu i nazad u klupske obaveze'', otkriva.

Je li obitelj uspjela biti na utakmicama, navijati?

''Je, je na svima pa oni su mi najveća podrška oni me stvarno prate i pokušavaju doć na svaku utakmicu čak i ovdje u Zagreb tako da svaka im čast, moram im skinut kapu da nije njih teško da bih ja nešto napravio'', kaže.

Njegova smirenost i hladna glava na terenu priskrbile su mu ulogu glavnog izvođača sedmeraca, a čini se da se ove vrline pretaču i izvan dvorana.

''Nepravda me smeta, to ne podnosim baš najbolje tu krene kuhat u meni ali mislim da sam dosta miran i staložen, tako da sve nekako isprocesuiram. Filmovi, serije knjiga, druženje s prijateljima, kava obavezno, kava je svetinja, bez kave ništa to su neki mini rituali koji me drže mirnim'', otkriva.

Sa 39 golova na ovom prvenstvu, Filip je postao drugi najuspješnijih strijelac reprezentacije. Svoje vještine na terenu je neupitno dokazao.

Inženjer strojarstva i brodogradnje, može se uz to pohvaliti znanjem talijanskog, slovenskog i engleskog, no to je tek šlag na torti za brojne obožavateljice. Ipak je na prvu svima zapeo za oko njegov retro brk.

Freddy, Brko, prvi brk repke, Gospon fulir, nitko nikad nije imao toliko nadimaka i usporedbi, koji od njih mu najviše laska?

''Iskreno nisam toliko obraćao pozornost, mislim lijepo je bit spomenut sa svim tim imenima ali nije moj đir... Ok, ajde nek bude Gospon fulir'', izjavio je.

''Mislim da ću ga i skinut samo da prođe cijela ova ludnica i onda imam zeleno svjetlo i brijemo ga i nema više Gospona fulira'', kaže.

A da se u njegovom životu nađe neka posebna djevojka i kaže Filipe ili ide brk ili ja?

''Brk, to je lagano…brk'', brzo je zaključio.

Je li morao isključit notifikacije na mobitelu?

''Jesam iskreno, nemam ni vremena za ništa ali da društvene mreže, blokiran mi je mob, ne mogu ništa otvorit nisam ni pokušavao jer nema smisla ispričavam se svima kojima nisam odgovorio'', poručio je.

S obzirom na to da previše vremena za upoznavanje trenutačno nema, evo barem malog pogleda iza brkova simpatičnog Riječanina.

Najveća mana?

Tvrdoglavost.

A vrlina?

''A teško mi je govorit o sebi, možda skromnost''.



Kakav je Filip kad je zaljubljen?

''Pa kao i uvijek…trudim se bit najbolji što mogu u vezi priuštit koliko god mogu, možda je malo, ali od srca mislim da je to neka moja nit vodilja'', zaključio je.

Vjerujemo da će na tribinama zbog njega biti mnoštvo novopečenih obožavateljica rukometa, jer pred njim je blistava budućnost u kojoj se najviše veseli..

''Odmoru, jedva čekam odmor mali da ovo sve prođe da uđem u neku svoju rutinu nazad i da budem normalan kao što i jesam. Ne znam što život nosi, što budućnost nosi možda budem kuhar na kraju ili nešto treće ili budem peglač'', našalio se Filip za kraj razgovora.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.