Minea i Ella užarile atmosferu u Solinu hitovima devedesetih: ''Svima je drago čuti te pjesme, ljudi se vrate u mladost...''

Advent u Solinu, proteklog vikenda, bio je u znaku 90-ih. Donosimo vam i djelić užarene atmosfere nakon osvajanja brončane medalje naših Vatrenih. Pogledajte što je zabilježio Hrvoje Krolo za In magazin.

Ako se pita publiku, 90-te su uvijek dobar izbor. Dance glazba koja je tada harala glazbenim ljestvicama i sada užari srca slušatelja. Minea i Ella bile su odličan izbor za nastavak slavlja brončane medalje naših Vatrenih. Ni pjevačice nisu uspjele sakriti oduševljenje našim nogometašima.



"Emocije idu gore - dolje. Stvarno će ta bronca svima puno značit. Mi Hrvati smo jako ponosan i narod koji voli pobjede ali najviše naše Vatrene. Čula sam od puno ljudi da su pričali da je i četvrto mjesto ok, ali ovo je ipak šećer za kraj godine.", rekla je Minea.



"Ja sam preživćan tip, onda kad dođe svjetsko prvenstvo i kad se svi krenu trgat to je moj ritam haha Jako sam sretna kao i svi. Ima nešto u toj pobjedi, baš se dobro osjećamo i čestitamo Vatrenima, zbilja im svaka čast.", dodala je Ella.



Feštu dance ere ovoga puta zaobišla je Ivana Banfić, koja je zbog prehlade bila spriječena doći u Solin, no zato su kraljice disco scene Ella i Minea opravdale očekivanje publike. Niske temperature i bura nisu im smetale.



"Mislim da se svi ljudi nekako vrate u 90-te, jedni se pomlade, drugi ne znam šta, ali svima je drago čuti. Da te netko pita da nabrojiš pjesme ne bi znao ali kad one krenu - ma i ovu znam, i ovu, i ova je hit. Tako da se svi nekako razvesele i zavlada jedna super energija. I kad smo u nekim unutarnjim prostorima punile smo uvijek sve, tako da je to - to.", kaže Ella.



"Obožavam radit 90-te jer me svaki put ispočetka vrate u to doba koje sam obožavala i bilo je posebno i bilo je drugačije. Najviše volim kad smo sve tri na okupu, ali Ivana nam je danas završila u krevetu pa se liječi i šaljemo joj pozdrave i brz oporavak. Ovdje se to u Dalmaciji zna kako Dalmatinci pjevaju tako da jedva čekam i naš koncert večeras.", kaže Minea.



Samo nekoliko dana nas dijeli od Božića, a upravo se na taj blagdan svi trudimo biti što povezaniji, ali i bliži najmilijima. I u domu naših poznatih dama, osjećaj topline i povezanosti nešto je što je najvrjednije.



"Sad smo kćer i ja same, ona ima 15 godina i ja nju nikako ne mogu uhvatiti kao da ne živimo skupa haha Pitanje je gdje će mlada dama i kako ću je dobiti za ručak. Prije kad je moja mama živjela sa mnom onda je ipak veliki dio toga napravila ona, a sad kako vrijeme leti sad ja sve stalno moram. Već više nisam tako poletna, i malo mi dođe na vrh glave ali inače jako volim i odlična sam kuharica, nadam se da će te jednog dana probati.", kaže Ella.



2022. za Ellu i Mineu ostat će u sjećanju kao godina prepuna koncerata i nastupa stoga njihove božićne želje ipak su više privatne.



"Želje su kao i svima. Da čovjek ima nekako svoj ritam, da ima svoju zaradu, zdravlje i taj mir. Puno je u tom miru.", dodala je Ella.



" Možda to zvuči kao nekakav klišej ali u današnje vrijeme mislim da ta riječ nikada nije imala toliku težinu koliko ima danas, a to je - zdravlje. Možda proteklih godina i prije korone i svega šta nas je zateklo, nismo možda znali cijeniti kad imaš zdravlje i kad si sretan i zadovoljan. Tako da je to želja, da smo moja obitelj i moji najmiliji što duže na okupu zajedno. Da se volimo, mazimo i pazimo, što želim i naravno svim našim gledateljima", zaključila je Minea.



Mi se priključujemo željama i nadodajemo još jednu, a to je da se što prije u Dalmaciji ponovno čuju dance hitovi 90-ih.

