Jedan od najuspješnijih Hrvata u Americi zbog domovine je tražio posebnu stavku u ugovoru s prestižnom američkom televizijskom kućom!

Sportski producent Pete Radovich vlasnik je čak 41 prestižnog televizijskog Oscara. Obožava domovinu svojih predaka, zbog čega je u ugovoru s prestižnom američkom televizijskom kućom tražio jednu posebnu stavku. O čemu se točno radi, o kojem bi Hrvatu snimio film te prati li holivudska zvijezda John Malkovich hrvatsku politiku, otkrio je Ani Veli za In magazin!

Ekipa In magazina s Peteom Radovichem je razgovarala u Zadru, pod dalmatinskim suncem.

''Nema do Zadra, nema do Dalmacije. Za mene je ovo vrh'', rekao je.

Vidi li se jedan dan na jednoj od terasa u Dalmaciji? Pije prvu, drugu, treću kavu kao pravi Hrvat i da se skroz isključi od posla.

''To je baš u planu, imam stan tu na poluotoku, starci imaju na otoku kuću, tako da sam ovdje svako malo. Zadar mi je drugi dom'', rekao je.

Fenomenalna je i činjenica da je Pete suprugu upoznalo u jednom golemom New Yorku, a ona ustvari isto kao i on vuče korijene iz zadarskog arhipelaga s jednog malog otočića.

''Kad smo se upoznali i kad smo to saznali, i čak smo saznali da smo rođeni s razlikom od samo 12 sati znači, nismo isti dan, ja sam 12 sati stariji od nje. Tako da je sve to bila sudbina ajmo reći'', govori Pete.

Njegov je otac na prvu čak prepoznao od koga je ona kćer.

''Da, on je odmah znao čim je vidio tako da je naš hrvatski svijet u New Yorku malen, svatko svakog zna'', rekao je Pete.

Kako svjetske zvijezde, poput brojnih NBA zvijezda, reagiraju kad im kaže da dođu na Sunsets Sports Media Festival i kad spomene Hrvatsku?

''Pa kad spomenem Hrvatsku, većinom su već bili, i bilo im je super, ili im je to broj jedan na bucket listi i nije teško ljude nagovoriti da dđu ovdje'', ispričao je Pete koji je dobitnik 41 Emmyja.

Dio njih drži u garaži, a kad možemo očekivato film ili možda prvi hrvatski Oscar?



''A mislim, s vremenom. Zasad mi je to san'', rekao je.



Poznato je da voli Dinu Dvornika i Dražena Petrovića, o kojem od njih dvojice bi napravio film?

''Mislim da se već radi film o Draženu Petroviću, pa bih onda rekao Dino'', rekao je.

Snimio je reklamu s Johnom Malkovichem koja je pobrala nagrade širom svijeta, a navodno je John pratio i političku situaciju u Hrvatskoj.

''Da, da, u Rimu smo bili na večeri i počeli smo pričati o Hrvatskoj, i on je počeo spominjati Sanadera pa su se svi začudili kako on to zna. Onda je krenuo s pričom o politici, nisam mogao vjerovati'', priča John koji je istaknuo da se u Hrvatskoj najbolje opušta.

''Svi to znaju, u Americi čak imam ugovor s CBS-om da imam slobodan sedmi mjesec kako bih bio ovdje i mislim da i oni koji me malo poznaju u Americi znaju da sam ovdej svako malo i da mi nema do Hrvatske. Pogotovo u Zadru. Tu mi je društvo, tu mi je familija, tu mi je baš opušteno, kad sam ovdje, baš se osjećam drugačije'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

