Momčilo Otašević ljeto je proveo u njemu najdražem društvu, a u jednome je baš posebno uživao: "To je definitivno najbolje"

Najljepša ljeta za njega, ona su koja provede u rodnoj Crnoj Gori. Od tamo se Momčilo Otašević uvijek vraća napunjenih baterija, s najbolje - mamine kuhinje i događaja za pamćenje. Ljeto dolazi kraju, a za poznatog glumca to znači povratak na set. Već se ''prebacio'' u svoj lik Janka, a Janka čeka poprilično burno razdoblje.

Od TV serija, filmova, kazališta… Ima ga posvuda. Pa tko kaže da su Crnogorci lijeni! Unatoč uvriježenom mišljenju, ako ih sudite prema poznatom glumcu Momčilu Otaševiću - sve su, samo ne to.

"Radim već 10, 15 godina, ne ovo ljeto. Ja sam katastrofa Crnogorac, uvijek je ono kad si došao, do kad si tu, i što radiš, a najljepše mi je kad ne radim ništa", našalio se Momčilo.



No ne raditi ništa, nije scenarij njegova ljeta. Osim TV serija i kazališta, svako toliko dođe vrijeme i za film, pa je ove godine, tijekom srpnja i to stigao.



"Radi se o jednoj veseloj zombi apokalipsi, na Šolti, iako je u filmu izmišljeni otok. Ja sam neki kukavac koji ide da bere pome, i da nešto zaradi u toku ljeta, međutim to sve ode baš ukrivo", otkrio je Momčilo.



Ipak, nešto vremena bilo je i za rodno Cetinje, vrijeme s obitelji i maminu kuhinju.



"Prvo idem po Cetinju, burek kod Sulja, pa gurmansku kod Međa, pa ćevape u Crnu Goru. Idem i mijenjam ono staro što sam naučio da vidim jel se što promijenilo i nije ništa. Uživam u tim gastro užicima, iako mi se ne bi reklo, i onda krene naručivanje kući", ispričao je.



Sve važne odluke i ideje za nezaboravan odmor pak donose djeca - Maša i Jakša koje Momčilo ima iz braka s glumicom Jelenom Perčin.



"20 dana, svuda po Crnoj gori, Njegouši, Lovčen, Cetinje, Boka. To vrijeme provedeno s djecom, na moru, u aquaparku, na planini, to je definitivno najbolje", priznao je Momčilo.



Maša je nedavno proslavila i veliki, peti rođendan.



"Proleti to, baš proleti, čini mi se da je jučer bila mala Maša koju moraš pazit svaki korak, začas prođe", zaključio je ponosni tata.



Napunjenih baterija, Momčilo je ponovno u Zagrebu, na setu serije Kumovi. Serija se vraća na male ekrane s novim epizodama, a snima se i treća sezona.



"Ko da nisam nigdje ni bio. Obukao sam kostim, pogledao tekst, naučio ga za deset sekundi, i aj možemo da snimamo", otkrio je Momčilo.



I tako se u ubrzo vratio svojem liku Janka, a Janka čeka poprilično burno razdoblje i veliki životni koraci.



"Janko se batrga, drži se, ono nešto se događa, nije više... A ne smijem reći tu riječ... - lijen? A letargičan, lijen, budala...", otkrio je tek poneke detalje.



Svoje večeri zato uskoro rezervirajte za Kumove jer ekipa iz Zaglava svojim zapletima sigurno neće razočarati.

