Nakon svjetskih metropola modni vjetrovi zapuhali su i Zagrebom. Prvu večer Ateliera obilježili su sjajni Elfsi, ali i brojne zvijezde koje su došle podržati razigrani modni dvojac. Tko je sve bio u prvom redu otkriva Ana Vela za In magazin.

Počeo je Atelier i iz rukava odmah izvukao jak adut. Elfsi su i ovog puta osvojili.

''U ovom dvojcu uloge su uvijek pomiješane, uvijek kad misliš da si ti zadužen za nešto, ja mu oduzmem posao, onda se desi neki switch, alimožda je tako i zanimljivije jer uvijek se dešava nešto novo'', kaže ovaj modni dvojac.



Sve što naprave Elfsi, rado prate domaće zvijezde.

''Volim minice naravno, jer imam ubojite noge, to je moje tajno oružje. Kad suprug radi sa mnom onda rečem - suprug gluteus i noge'', u svom stilu rekla je Indira Levak, a nas je zanimalo i probudi li se Indira ikad, a da je loše volje.

''Ne, ne, mislim u životu nas je toliko toga strefilo, i sad još biti loše volje'', rekla je.

A Iva Todorić kaže da modu nikad nije slijepo pratila.

''Uvijek sam nosila što je meni lijepo, i dan danas tako nosim. Ja nisam pomodna'', rekla je.

Lejla Filipović priznaje da voli eksperimentirati.

''Više privatno eksperimentiram, nego kad je nešto ovog tipa'', rekla je.

Na privatnom planu rujan su joj obilježile velike promjene. Stariji sin postao je student, a mlađi srednjoškolac.

''U početku je bio težak onaj period izlazaka, ono kad će doći doma, je li sve u redu. Nekako, imam povjerenje, imaju i dobro društvo i nekako mi je lakše. Lakše mi se organizirati kad trebam negdje otići ili kad trebamo suprug i ja skupa, eto, zasad je ova faza ipak lakša'', kaže Lejla.



Posebno nam je drago bilo vidjeti Tihanu Harapin Zalepugin koja je bila uz svoje modele, iako strepi za voljenog Sašu.

''Ja sam danas Saši rekla da idem na reviju, nadam se da me čuje. Znam da bi mi on rekao moraš ići, to je tvoj posao. Isto tako sam mu rekla, ako si htio provjeriti kakav odjek imaš u javnosti i što značiš ljudima, budem ti pokazala jednog dana, sve te poruke i sve te divne energije ljubavi koje ti ljudi šalju'', rekla je Tihana.

Malo koji poznati par ispisuje tako lijepu ljubavnu priču koja gori istim žarom i nakon trideset godina braka. Tiša i Saša veliki su profesionalci, ali i ono što je mnogo važnije, veliki ljudi.

''On je još u induciranoj komi, zapravo mi govore da je bolje da je što duže, da se odmara, prikuplja snagu koja će mu naravno trebati da se oporavi, da dođe k sebi, ići ćemo hrabro dalje'', kaže Tihana.

Uz želje za sto brži oporavak, rastali smo se od Tihane koja je kao i uvijek budno promatrala svaki korak svojih djevojaka na pisti.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Maja Šuput pohvalila se novosti koju je skrivala dvije godine, pa se upisala u povijest: ''Prva sam na svijetu...'' +29

Tajna koju je dugo uspjela skrivati saznala se tik pred njen odlazak iz MasterChefa: "U show sam ušla u drugom stanju" +22