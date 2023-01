Donosimo listu najpoželjnijih domaćih neženja nove generacije koji su zatrpani ljubavnim i bračnim ponudama!

Dečki s naše liste najpoželjnijih hrvatskih neženja imaju sve osobine koje dame traže. Uz Joška Gvardiola, kojem dame ne prestaju slati bračne ponude, na listi su se našli i jedan glumac, pjevač, boksač, ali i influencer. U prilogu In magazina pogledajte tko su najpoželjniji neženje nove generacije!

Statistika kaže da se frajeri u Hrvatskoj žene sve kasnije. Naš prosječni mladoženja ima 30 i koju, no to ne znači da mladi nisu idealan materijal za brak. Donosimo listu najpoželjnijih domaćih neženja nove generacije. Predvodi je Joško Gvardiol. Dvadeset mu je godina tek, ali nakon svjetskog prvenstva zatrpan je ljubavnim i bračnim ponudama. Je li koja dama probila obrambeni zid slavnog braniča?



''Za sad nije nijedna probila, za sad se uspješno branim, ali bilo je puno situacija, pogotovo na tom dočeku. Sjedio sam od iza sa Brozom i Jakićem i bilo je svakakvih natpisa. Malo mi je čak bilo i neugodno...ima i malo starijih i malo mlađih, ali još sam mlad, ima dosta vremena, trebamo se fokusirat na nogomet, a za budućnost ćemo vidjet, ima vremena'', komentirao je Joško svoj status.



Joško je roditeljima kupio kupio kuću, a smiješe mu se milijunski transferi. S maskom ili bez nje, ovaj Zoro sa zelenih travnjaka damama je omiljen i zbog svojeg pristojnog ponašanja.



''Sigurno da moram biti zahvalan, puno puta prođem ulicom i dobijem pohvale da svaka čast roditeljima kako su me odgojili. Pa nisam samo ja, tako su mi i sestre odgojene, tako su i oni vjerojatni bili odgajani, ono što mogu reći da sam siguran da će tako i moja djeca bit odgajana'', rekao je Joško.



I njegov kolega reprezentativac Borna Sosa sve je više na listi najpoželjnijih neženja, iako je zaljubljen, no uz Sosine tetovaže i plave uvojke, teško je ostati imun. Borna Ćorić o svojem ljubavnom životu rijetko zbori, no to još više intrigira nježniji spol. Za ljubav, kaže, nema vremena.



''Pa nema previše! Nit sam se zaljubio, nit sam tražio ljubav, jednostavno sam toliko u tenisu i u tom sportu, previše je fokus na toj strani da bi uopće gledao ovu drugu. Moja žena bi trebala biti luda isto kao i ja! Ne znam šta da vam kažem! Nije lako zbog tih putovanja, pitanje je da li može ona putovati, ima li nekih obveza, trebala bit posvetiti svoj život praktički meni, tako da stvarno nije jednostavno sa mojim načinom života bit u nekoj ozbiljnoj vezi'', objasnio je Borna.



Uspješan i lijepo odgojen dvadesetšestogodišnji sportaš izvan teniskih terena sasvim je običan mladić.



''Izlazim s prijateljima, odem na lijepu večeru, odem se malo družiti sa nekim mojim dragim ljudima, to me najviše opušta i to je neki normalan život koji ja priželjkujem imat što češće'', kaže.



Zbog popularnosti serije Kumovi i njegova dubokog glasa, za glumca Konstantina Haaga lijepi se sve više znatiželjnih pogleda. Gledatelji ga na ulici najčešće zaustavljaju s istim zaključkom.



''Oni kažu da smo mi dobro uhvatili te likove i te situacije, nekad pomislim da malo pretjerujemo u nekim komičnim situacijama, ali ne, mislim da se ljudi prepoznaju i da je to točno pogođeno, i postat će samo još zanimljivije'', rekao je jednom prilikom.

Iako su zaručeni, još nisu oženjeni, pa na ovu listu kroz ušicu igle ulaze i boksač Antonio Plazibat i pjevač Filip Rudan. U ljubavi su strastveni kao i u svojim pozivima.



''Meni je glazba kako bi se reklo klišej, način života, jednostavno ne mogu bez nje, ali nekad ne mogu ni sa njom jer imam previše pjesama koje stalno, ali glazba je jednostavno kao neki životni suputnik'', kaže Filip Rudan.



''Većinom su borci ego manijaci, ja, ja, ja i ja...ja ne mislim za sebe da sam takav, mene malo više boli brige za to'', kaže Antonio Plazibat.



Djevojke je zaludio i ovaj magistar kineziologije, youtuber i influencer. Fran Lauš rođen je u Hrvatskoj, a njegova majka je Afrikanka iz Malija. Horda obožavateljica svakodnevno prati njegove fitness savjete, ali i detalje iz privatnog života.



Uspješni, uglađeni, pristojni i markantni... čini se da bi s ove liste neženja, s prstenom na ruci mogli nestati brzinom svjetlosti.

