Pogledajte koji se od dvojice glazbenika ostvario u ulozi djeda, a tko je ljubio udanu ženu: "Zvala me je kad je čula pjesmu..."

Mladen Burnać i Amir Kazić Leo progovorili su o privatnom životu, a što su nam sve priznali pogledajte u nastavku.

Hrvatska zabavna glazba postala je bogatija za jedan neočekivani duet, onaj Mladena Burnaća i Amira Kazića Lea.

Tko je ljubio udanu ženu, ali i koji se od dvojice glazbenika ostvario u ulozi djeda, doznala je naša Anja Beneta.

"U to doba sam izlazio i viđao se s jednom damom pa su me prijatelji upozorili: 'Pa čuj, ti s njom izlaziš po gradu, a ona je udana'. I onda sam ja odlučio to prekinuti, zatajila je", priznao je Burnać.

"To je bilo davno… Ona je danas na visokom položaju. Zvala me je kad je čula pjesmu", dodao je.

Dok je Leo u sretnom braku već desetljećima, Mladen još uvijek nije našao srodnu dušu, ali zato je njegov sin Antonio, koji mu je prije mjesec dana podario prvog unuka.

"Moj sin se oženio i dobio je sina. Zove se David", otkrio nam je Burnać.

S druge strane, Leova najveća ljubav je supruga Biba, za koju je uvijek spreman na slatka romantična iznenađenja.

"Na primjer, idem sad brati trešnje i slati svojoj ženi u Istru jer ona voli trešnje", zadovoljno je rekao Leo.

Ova dvojica prijatelja različitog ljubavnog statusa svoje slobodno vrijeme provode također drugačije. Dok Leo obožava igrati nogomet, Mladen se rado prihvati slikarskog platna. U mladosti je čak upisao i Akademiju likovnih umjetnosti.

"Ja sam se samo upisao i ispisao jer mi je glazba bila presudna u životu, ali uglavnom poklanjam portrete, tu i tamo kad neko ima rođendan", priznao je.

Leo možda nema talenta za slikanje, ali zato ima talent za kuhanje. Njegov roštilj slovi kao najbolji na estradi.

"Rođen sam i odrastao sam u ugostiteljskoj obitelji tako da mi to nije strano", kaže.

Možda imaju različitosti, ali dvojica prijatelja beskrajno su zaljubljeni u glazbu.

