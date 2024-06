Mladen Grdović otkrio vjeruje li u ljubav nakon razvoda: "Kada nekog zavolite, uvijek ćete ga voljeti..."

Mladen Grdović raspričao se o privatnom, ljubavnom i poslovnom životu, a što nam je sve legendarni pjevač otkrio pogledajte u nastavku.

Ovogodišnji festival u Vodicama bio je u znaku Mladena Grdovića.

Uz to što je dobio nagradu za najbolju pjesmu prema glasovima čitatelja jednog tjednika, Mladen je predstavio i novi album ''Za šaku ljubavi''.

Kako pjevač gleda na uspjehe koji ga prate, kakvo ga ljeto očekuje te vjeruje li u ljubav nakon razvoda, otkriva naš Hrvoje Krolo.



"Fizički sam spreman, emocionalno i psihički. Ja sam prodan već do kraja godine. Ali to treba izdržati, nije to samo trka za šoldima. Nije u šoldima sve, zbilja", kaže Mladen te je priznao da je spreman za nogometnu ludnicu koja uskoro počinje.

Iako se razveo od supruge Brankice, za nju ima samo lijepe riječi.

"Brankica je rastavljena žena, ona je na jednoj strani, a ja na drugoj. Svatko ima svoj život, a život ide dalje", kaže Mladen pa je otkrio ima li mjesta novoj ljubavi.

"Ljubav uvijek postoji. Kada nekog zavolite uvijek ćete ga voljeti, a da li ćete razgovarati, to nije bitno", našalio se.

Priznao nam je da je mnogo griješio u životu, ali mu njegova publika uvijek i sve oprašta.

"Radio sam što i svi drugi, ali nisam za droge i tako dalje. Apsolutno bi to sve izbacio. A tko će popit', nek popije", priznao je Grdović.

