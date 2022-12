Miroslav Škoro o svom izletu u politiku: ''To razdoblje se može najbolje nazvati - šta ti je to trebalo?''

Na tradicionalnom humanitarnom koncertu ''Želim život'' Zaklade Ane Rukavine i Nove TV ove godine nastupit će, uz Prljavo kazalište i Gibonnija, i Miroslav Škoro. Kako gleda na sve što je Zaklada napravila u proteklih 16 godina, ali i na svoj izlet u politiku, ispričao je Bojanu Kosijeru za In magazin.

Nakon što je osnovao stranku Domovinski pokret te se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske i gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro vraća se poslu koji najviše voli te će nastupiti na humanitarnom koncertu Želim život.

''Mogu ga najaviti samo tako što ću reći da mi je čast biti u društvu mojih kolega. Izuzetno cijenim sve ljude koji će nastupati ovdje, čast mi je biti tu i s druge strane da nakon jednog dugog razdoblja u kojem sam bio, a to razdoblje se može najbolje nazvati 'šta ti je to trebalo?', ponovo se vraćam svom poslu i u tom poslu uživam, volim ga i to je najbolji posao na svijetu'', rekao je Miroslav Škoro.

A u njemu će ponovno uživati nastupajući na jednoj od najpoznatijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj – Želim život za Zakladu Ana Rukavina.

''Mogu samo reći da se radi o izuzetno hrabroj ženi. Ja je osobno nisam poznavao, nažalost, život joj je prerano odnio…Uvijek mislimo da se to dogodi nekom drugom, a može se dogoditi svakome i mislim da je zbog toga ovo što mi radimo razlog da oni koji su odgovorni i oni koji mogu da skrenu svoje oči na probleme ljudi koji se susreću s takvim zdravstvenim stanjima. Nadam se da ćemo i ovoga puta prikupiti sredstva kako bi se ova akcija kontinuirano mogla nastaviti'', govori Škoro.

Podsjetimo, Zaklada Ana Rukavina proteklih 16 godina sustavno i predano radi na razvijanju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, zbog čega je 160 teško bolesnih ljudi dobilo nadu za spas života.

''Jedan život je puno, dva života su neizmjerno, tri, 160…Mislim da je u toj cijeloj priči najbitnija poruka da ćemo se pobrinuti što je moguće više da ukažemo na probleme, i ovaj o kojem govorimo i da ćemo iznaći načina kako da tim ljudima pomognemo'', rekao je Miroslav Škoro.

Škoro kaže kako je želio pomoći ljudima i svojim političkim angažmanom.

''Ja mislim da kada bi mogao i trebao sto puta bi to napravio ponovo iz jednostavnog razloga što mislim da smo bacili jednu jako dobru ciglu u jednu učmalu baru i napravili smo jako puno valova i dogodile su se neke stvari, a sad koliko će to u konačnici imati nekakvih dosega ne znam, nisam od takvih ljudi i nisam od onih Hrvata koji znaju sve unaprijed ili odmah. Ja sam od onih koji voli malo stati, pogledati iza sebe i kad pogledam iza sebe – je li moglo bolje – je, je li bilo nužno to napraviti – je i jel idemo dalje – apsolutno idemo dalje. E sad, hoće li biti dalje bavljenja time, pa uvijek sam ja bio na više pozicija odjednom i nije ni jedan posao drugome štetio.

Ja bi volio da nam je bolje i siguran sam da nam može biti bolje, onako kako sam želio možda bi i bilo, ali demokracija vam je čista matematika'', rekao je Miroslav Škoro.

Za razliku od nekih proteklih dočeka nove godine, ovog puta, na posljednji dan 2022., nastupa ranije.

''I to je, mislim čak, bolje. Tko god je to izumio i pokrenuo je bio potpuno u pravu. Na par neklih dočeka sam bio i sad, moj kum prvi, dođe u šest, sedam, mi trebamo početi, a on je već gotov jer je krenuo slaviti ujutro. Tako da ako nemate šta raditi dođite u Dugo Selo, slavimo od 11, 12 sati i nema ništa ljepše. Proslaviš, probudiš se, a oko tebe euro'', šali se Miroslav.

A dok euro još nije postao službena valuta u Hrvatskoj, već sada pa sve do 31. prosinca pozivom na 060 9000 možete donirati šest kuna i 25 lipa Zakladi Ana Rukavina, kako bi nastavila činiti dobra djela.

Dragi svi, eto, 17. prosinca imamo jednu veliku akciju, nešto što se kontinuirano događa na Novoj TV. Broj znate već napamet – 060 9000. Uključite se, nazovite, pridonesite i vi svojim doprinosom i svojim pozivom ovoj plemenitoj akciji da pomognemo onima kojima Zaklada Ana Rukavina pomaže već godinama, a ako Bog da zahvaljujući ovogodišnjoj priredbi pomoći će više nego ikada do sada, u to sam siguran.

