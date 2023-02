Iza kulisa popularnih "Kumova'': Zvijezda serije pokazala je kako se pretvara u Matiju Macan te kako izgleda njezin radni dan!

Kako izgleda jedan dan na setu, dočarala nam je glumica Mirna Mihelčić, ove godine nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Simpatična Mirna ekipi In magazina otkrila je kako balansira između privatnog i poslovnog, postoji li netko poseban u njezinu životu te kako izgleda njezina svakodnevna transformacija u Matiju Macan.

Mirna Mihelčić, poznatija kao Matija Macan, ekipu In magazina provela je kroz studio serije "Kumovi" i ispričala kako izgleda jedan njezin radni dan.

''Kad dođem na posao prvo dolazim u make up gdje se dešava transformacija iz Mirne s podočnjacima i bez šminkeu Matiju koja izgleda popeglano. Tako da, tu smo ujutro najranije zorom. Onda se budimo i dolazim k sebi tu. U šminki sam dosta kratko jer Matija ni nema neku frizuru, možda 15-ak minuta taman da se malo razbudim.

Nakon šminke idemo se u potpunosti prerušiti u Matiju da možemo ući u lik'', objasnila je Mirna te dodala.



''Ovdje se nalazi cijela Matija, sva njezina roba je tu. Naprimjer u ovoj košulji sam snimila svoju prvu scenu s trudničkim trbuščićem. Baš prvi put kad sam dobila trbuh kad su mi stavili'', izjavile i otkrila koja je po njoj omiljena Matijina kombinacija.

''Mirna kao Mirna voli rozu boju tako da je ovo najmekaniji i najudobniji džemper u svemiru tako da možda je to on. Mirna se privatno odijeva u jednoj boji jer ne zna kombinirati boje, casual, volim da mi je udobno, volim da mi je mekano i da me ništa ne žulja'', otkriva glumica.



Nakon šminke, garderobe i ponavljanja teksta, Mirna katkad tijekom svojeg radnog vremena daje i intervjue za medije, a potom je spremna za set.

Kako to izgleda kada se snimaju scene?

''Ustvari je puno više ljudi nego što je nas tu troje. Ne samo da su glumci na setu nego imaju i dvije, tri kamere, kamermane, tonce, rekvizitere, redatelje, skript, tu je milijardu ljudi. Imamo dvije probe, imamo tehničku i glumačku probu gdje vidimo kako to funkcionira i onda snimamo više kadrova, ovisi kako i više ponavljanja ovisi koliko ne znamo tekst, šalim se'', kaže i dodaje.

''Nekad od smijeha ne možemo snimiti iz prve, ni iz druge ni iz sedme ali dosta smo profesionalni, ima toga, ali rijetko'', objasnila je.

Došli smo kroz gostionicu u dnevnu sobu obitelji Gotovac, sve nalikuje na labirint ovdje.

''Sve je povezano i to je meni bilo fascinatno kad sam došla snimati tu, snimala sam na manjim setovima prije, ovo je ogroomno, dva velika studija su tu uključena. Odavde se ide u salu općine. Sve je na neki nepovezan način povezano'', kaže.

Mirna ove godine radi puno i nominirana je za Večernjakovu ružu za novo lice godine, koliko joj znači ta nominacija?

''Puno mi znači jer nekako ti da pečat na tvoj rad, kaže ti bravo, samo tako nastavi jer radim jako neizvjesan posao i mi glumci nikad ne znamo što će nam bit sljedeće, nemamo za stalno tako da je to potvrda samo idi tim putem, to je dobro'', govori Mirna.

Koliko je teško balansirati privatno i poslovno kada si glumac, jel pate prijateljski odnosi i ljubavni, ima li neko poseban u mirninom životu?

''Nije teško balansirati privatni i poslovni barem meni jer kad ti je stalo nađeš vremena i za obitelj i prijatelje i ljubav. Ja o ljubavi ne pričam, ne volim pričat o tim stvarima, ali ima se vremena za sve'', kaže Mirna.

Studirala je u Splitu, inače je iz Šibenika, koliko joj nedostaje Šibenik?

''Nedostaje mi. Ja živim i radim u Zagrebu i želim da se tu razvije moja karijera, ali je Šibenik moj. Tamo sam odrasla tamo mi je mama i prijatelji i sestra tako da fali'', kaže.

Je l' fali i neka morska spiza?

''Ne, ja sam više za kulene i čvarke i nisam neki pretjerani ljubitelj mora, više sam ljubitelj planine i snijega tako da na taj način ne fali nego obiteljski'', kaže Mirna.



Simpatičnu Mirnu i dalje pratite u Kumovima, a ne zaboravite je podržati svojim glasom i u utrci za Večernjakovu ružu. Uz nju, nominirani su Dnevnik Nove TV te reporterka Sabina Tandara Knezović, a sve informacije o tome kako ih podržati potražite na internetskoj stranici te društvenim mrežama Nove TV.

