Nova pjesma Tomislava Bralića i klape Intrade obara trending na YouTubeu: ''Publika je željno čekala!''

''Nevera'' - novi je singl Tomislava Bralića i klape Intrade. Iako frontmen klape kaže da se pjesma razlikuje od njihovih prijašnjih, ako je suditi prema reakcijama publike, Intrade ima novi hit. Zašto se čekalo 6 godina za snimanje ove pjesme te što je čini posebnom, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Tomislav Bralić i klapa Intrade poznati su po pjesmama koje pogađaju ravno u srce, a njihov novi singl ''Nevera'' već je osvojio publiku.



''Ovo je ljubavna jedna priča koja opet ima optimizma u sebi. Ima i Oliver ''Neveru'', ima i Dalmatino ''Neveru'', trebalo bi možda dodati još koje slovo, ja volim naglasiti Neveera, a ne Nevera da ne bi bilo ekavica kao nevjera. Dugačija je od svih mojih. Jučer smo je pjevali uz gitaru i vidim da će biti fino. Već znam kako će na nastupima zvučati, ja ću pjevati sve ono drugo osim Nevere, kad dođe ona dat ću publici da pjeva. Kažu kad se pjeva u publici da onda i traje. Nije na prvo uho, nije hit što se kaže, ali takve pjesme i valjaju'', priča Tomislav Bralić.



Itekako se sviđa njihovoj publici, jer u svega nekoliko dana otkad je Nevera izišla, odmah je ušla u Youtube trending.



''To je dobro, slušaju ljudi. Imamo puno publike koji su to željno čekali. Prvih dana će to biti malo više, a poslije će to pjevati, nadam se i dalje vrtjeti i da će biti u trendu'', dodao je Bralić.



Tekst za novu pjesmu potpisuje Tomislavov brat Marin Bralić, a zbog toga pjevaču pjesma ima i veći značaj.



''Radio je još neke tekstove na glazbu Davora Petrovića, radio je pjesmu Badnja veče koju sam snimio. On radi, on crta, svira, imitira baš je svestran. Morat ću ga jedan dan dovesti kod vas u emisiju da vam on malo priča o sebi'', priča.



Tomislav potječe iz velike obitelji, gdje je bilo 10-ero djece, šestero braće i četiri sestre. Pjevač napominje kako je odrastanje nešto što ga uvijek veseli kada se prisjeti.



''To bi ja preporučio svakome. Kažem uvijek kad nas je puno onda znaš dijeliti s drugima, a toga danas fali jer svi gledamo samo sebe, a trebali bi gledati i druge, a to se nauči kad imaš veliku familiju. Ti ručaš i onda pitaš mater je li imaš za koga ostavit – onda ona kaže ostavila sam ja samo se ti najedi'', priča Bralić.



I Tomislav je poželio imati veću obitelj. Njegov ponos su njegova četiri mušketira s kojima ima, priznaje pjevač, odličan odnos.



''Četiri je taman ali niti pola od mog oca, ali neka djece jer fali nas. Ne moreš bez njih, svako jutro, svaku večer pitaš ih di su je li se kuća može zaključati ili treba još netko doći'', priča.



Tomislav je u glazbene vode krenuo sa 17 godina te ove godine Klapa Intrade slavi 40 godina postojanja na glazbenoj sceni. Kada je započinjao, nije ni sanjao da će upravo on s klapom ispisivati glazbene stranice hrvatske glazbe. 2025. njihova je slavljenička godina.



''Ove godine ćemo napraviti puno koncerata Split, Zagreb, Pula, Zadar, Rijeka, Ljubljana, tako da će nam i 25´ brzo proći'', otkrio je.



Anegdota u ovih 40 godina ima napretek, a Tomislav ih rado prepričava. Posebno se prisjeća neobičnih susreta s obožavateljima, koji ga uvijek iznova nasmiju.



''Jedna gospođa me zvala na pir da joj pjevam ćeri i ja kažem ne mogu da sam zauzet, a ona ajme ja sam njoj dala ime po vašoj pjesmi. Sad ja pitam je li Cvita, Ane, Kate, ona se zove Croatia. Kaže mati, traži te neki čovjek i on kaže ono kako ti otpjevaš sol u ''Croatio iz duše te ljubim'' to ne može nitko. I sad on s Paga misliš donijet će ti janje ili sir, a on donija 50 kili soli, još je imam doma'', prisjetio se Bralić.



''Zora bila“, ''Ne damo te pismo naša'', ''Škrinja ljubavi'', ''Croatio iz duše te ljubim'' – samo su neki od hitova koji će obilježiti slavljeničke koncerte. Uz novi singl ''Nevera'', Tomislav Bralić i klapa Intrade nastavljaju osvajati srca publike.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 inMagazin Već četvrtu godinu zaredom dodijeljene su nagrade iznimnim ženama, ovacije pokupila Sandra Paović!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Zaljubili se u MasterChefu: Sanja i Sead otkrivaju kako je započela njihova ljubavna priča!