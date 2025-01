Legendarni županjski rokeri raspričali su se o svoji glazbenim počecima!

Opću opasnost publika već desetljećima vjerno prati, sluša i s njima pjeva u glas. Tako je i njihova nova pjesma ''Praštaj nekom drugom'' dočekana s oduševljenjem. Legendarni županjski rokeri nedavno su održali zagrebački koncert, koji je, naravno, bio rasprodan. Kako se sjećaju svojih početaka te jesu li emotivci, otkrili su našoj ekipi.

Iako je izašla tek nekoliko dana prije toga, publika je u zagrebačkom Bogaloou od riječi do riječi znala novu pjesmu Opće opasnosti pod nazivom ''Praštaj nekom drugom''.



Za tekst i glazbu zaslužan je Mario Vestić, inače autor brojnih hitova Opće Opasnosti, među ostalima, i pjesme koja ih je obilježila.



''S nama je od ''Jednom kad noć'' u toj njegovoj cijeloj bilježnici koju on donese na to naše neko druženje i probe zasvirala i pjesma ''Praštaj nekom drugom'', koja je neću reći najlakše sjela cijeloj postavi benda, da se čuje bend, da se čuje Opća opasnost, a i bilo je neko vrijeme da izađe balada, tako da sve se to nekako posložilo, a i mi smo ustvari prije svega toga i publika, to nama nije dobro za čut pa probamo i odsvirat'', govori Pero Galić.

Pa tako, iako su pravi rockeri te najčešće u crnom - ovi su momci ipak veliki emotivci.



''Pa naravno rock and roll je sve to što spominjete. Naravno da jesmo, ljubav je u pitanju kroz sve ove Marijeve pjesme koje smo mi dosad radili, volimo se dotaći malo one ne baš toliko lijepe priče, ali isto to su životni trenuci koje ljudi razumiju, prepoznaju. Možda neka suza krene, ali sve to ne znači da je loše'', kaže Pero.

Zbog ljubavi se tako pristane na sve. Pa ni Pero nije mogao odbiti jednu želju svoje supruge.



''Koncert koji sam stvarno htio otići to je bio AC/DC prošle godine na kraj svijeta, ali evo više iz toga što je supruga navijala ja bih možda ostao u svom kraju'', kaže.

Kad su dečki iz Opće opasnosti započeli s glazbom, imali su tek nešto više od dvadeset godina. Sve je krenulo u Županji. Nije uvijek bilo jednostavno pa su čak imali i jednu dužu pauzu, no ljubav prema glazbi je ono što ih pokreće.



Bilo je i trenutaka kad bi tijekom nastupa nestalo struje.

''Danas je to potpuno drugi svijet, druga je prič sa te tehničke strane, oprema je generalno otišla sto klasa gore, to je nekada bilo jako lošije, ali ta silna oprema kad se popali kad to krene u jednom trenutku, valjda previše tih potrošača pa je bilo tih trenutaka, dalje osigurači iskaču, nema struje neko vrijeme, onda ne vrijedi ništa, neka tišina onda ljudi popiju piće sva dok dođe struja, nastavimo gdje smo stali. Nitko nikad nije zamjerio naravno'', govori Pero.

Bend koji slušaju generacije ne miruje, već stvara nove pjesme. I novi album je u pripremi.



''Ne pitaj pitanja na koja nemam odgovor, nadam se da ćemo do ljeta uspjeti završiti sve kako smo mi to sebi zamislili, kroz prošlu godinu smo uspjeli snimiti većinu pjesama, jedna od tih novijih je singl koji je vani'', kaže Pero.

_

Pjesme su snimali uživo te je ostalo još malo za dovršiti. A vjerujemo da publika to s nestrpljenjem očekuje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.