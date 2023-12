U Zagrebu je održan najveseliji glazbeni festival: ''Ljudi i dalje vole hrvatsku zabavnu glazbu koja je i dalje prava mainstream glazba''

U Zagrebu je održan najveseliji glazbeni festival. Minea, Ivana Banfić i Ella odvele su publiku na glazbeno putovanje devedesetima, a Škoro i grupa Vigor donijeli su dašak slavonskog duha. Večer je vatrenim nastupom začinio Siniša Vuco.

Svojevrsni glazbeni vremeplov otvorila je jedna od dance zvijezda devedesetih Ella.

''Danas sam imala problema s garderobom i rekla - htjela bi da to ostane zabilježeno na televiziji, plakala sam jutros i onda sam si rekla - pa ti si Ella, pa makar imaš skoro 53 godine, ali ti si Ella. Tako da sam se lijepo obukla kao Ella i to ti je to'', priča jedna od naših najvećih zvijezda 90-ih.

Minei je posebno drago što njezine hitove zna i mlađa publika.

''S obzirom da su danas ti naši mladi usmjereni na neku drugačiju vrstu glazbe i nema baš puno poveznica s onom iz devedesetih, no veliki kompliment je kad takva publika dođe i pjeva s vama u glas sve pjesme koje su bile tada, a oni se tad nisu ni rodili'', kaže Minea.

A Ivana Banfić je uz dance hitove otpjevala i onaj s Dinom Merlinom, koji je nedavno izvodila i u prepunoj Areni.

''Zahvalna sam na toj prilici što mogu biti dio tog spektakla i čarolije što danas vrlo rijetki na ovim prostorima uspiju'', kaže Ivana.

Nakon dance zvijezda publiku je zabavio Vigor.

''Ljudi i dalje vole hrvatsku zabavnu glazbu koja je i dalje prava mainstream glazba. Meni je drago da pripadam tom krugu izvođača koja to pjeva i naravno publika koja dođe i sluša'', zaključio je Mario Roth.

Miroslav Škoro nam je priznao da se mnogo bolje osjeća na pozornici nego u saborskim klupama.

Jel bi se vratili ikad u politiku?



Ne, ali kad radim nešto pokušavam raditi najbolje što mogu. Očito mi ovo najbolje ide i dojam koji ostavljam je takav da ljudi iz medija me najviše vole vidjeti tamo, a ruku na srce to je taj akvarij i ta voda u kojoj ja najbolje plivam.

Posljednji je na pozornicu izašao Siniša Vuco, koji se neposredno prije nastupa oporavio od bolesti i odmah je zapalio publiku

''Ja sam stvarno otpjevao, dao sam sve od sebe, da sam još dvije pjesme pao bi u nesvijest dole! Ja inače kad sam prehlađen bude mi glas malo hrapaviji i onda se vrati stari Vuco, pjevam više rokerski, rokam ga do kraja pa tko živ tko mrtav. Preživjeli smo večeras i hvala publici, zadovoljan sam'', rekao je.

Vuco nam je otkrio da će u Hrvatskoj odraditi dogovorene koncerte, objaviti novi album i onda u proljeće ponovno odlazi u Venecuelu, a namjerava posjetiti Argentinu, Kolumbiju i ostvariti si veliku želju.

''Želja mi je otići na granicu Meksika i SAD-a da vidim gdje to zid hoće Trump sagraditi. To mi je velika želja, to mi je misija, jeees'', poručio je!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pogledajte kako je Mate Rimac ispratio svoju čistačicu u mirovinu, priredio joj je oproštaj za pamćenje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Možete li zamisliti chefa Melkiora s kosom? Pronašli smo njegove stare fotografije na kojima ćete ga jedva prepoznati!