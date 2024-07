Miljenice regije o glasinama da se razilaze: ''Normalno je da se mi kao umjetnici razvijamo''

The Frajle imaju novi ljetni hit. Pjesma ''Bosonoga'' šaljiv je singl u kojem će se, kažu, pronaći mnoge žene. Zašto je ova godina za njih posebna, kako reagiraju na šuškanja da se razilaze te zbog čega ih nazivaju ženskim boemima, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Miljenice regije Frajle, šaljivom su pjesmom već oduševile svoje obožavatelje. Bosonoga je novi singl u kojem će se, kažu, prepoznati mnoge dame.



''Kaže u pjesmi Bosonoga – kome smeta nek me ne gleda. Ko nešto loše misli ne mora me ni gledati – Gledaj svoja posla'', priča Jelena Buća.



''Šaljiv je ženski tekst, sad smo ga malo i citirale – priča ulica da sam grešnica i nisam svetica. Nešto što najvaljuje naš ženski bećarluk i neki dernek. To žene vole, a bome i muškarci vole kad su žene vesele i radosne, a toga nam uvek treba'', priča Nataša Mihajlović.



Frajle ove godine slave 15 godina na glazbenom nebu, mnogo toga su prošle zajedno i napominju, na tom putu ne bi ništa mijenjale. Uvijek nasmijane i pozitivne bile su od samog početka, a svaki početak je bio težak. Na svoje prve nastupe, prisjećaju se Frajle, išle su autobusom.



''I na tim prvim koncertima zvale smo se Dream girls, to je bio radni naziv benda i imale smo par nastupa u Budvi i Podgorici. I ja mislim da se nismo nikada vratile sa te turneje, jedina razlika je što smo promijenile ime. Samo zato što su nas Crnogorci prozvali „Đevojke iz snova“ pa da ne bi ostale ''Đevojke iz snova“ sada smo Frajle haha. Ali ta inspiracija, ta radost, naša zabava i smeh ostao je i dan danas i mislim da je to nešto najdivnije'', kaže Nevena.



Djevojke priznaju kako nikada nisu maštale o popularnosti, već o pomicanju granica svojim pjesmama. Upravo su to napravile i singlom ''Prijatelj'', koji je bio regionalna suradnja.



''Tu je iz Hrvatske naša draga prijateljica Sanja Doležal koju obožavamo, Sergej Četković iz Crne Gore, Luka Basi iz Slovenije, Lozano iz Makedonije i Adi Šoše iz BiH. Pjesma baš govori o prijateljstvu i baš zbog toga smo htjele napraviti tu jednu širinu da okupimo sve naše prijatelje iz regije i da otpjevamo zajedno i da pošaljemo jednu poruku svim prijateljima, kolegama i našoj publici'', govori Nataša Mihajlović.



Frajle će ove godine predstaviti dva albuma, prvi ''Dnevnik duše'' već je ugledao svjetlo dana, dok je drugi u završnoj fazi. Nedavno su počela šuškanja o razilaženju Frajli, a djevojke otkrivaju kako je to daleko od istine.



''Normalno je da se mi kao umjetnici razvijamo i da nam treba još neke različitosti da se razvijamo na raznim poljima. Ja sam početkom godine – Neee raspadaju se Frajle hahaha – izdala svoj prvi singl i to je opočetak nekog mog samostalnog puta. Nevena nam je producentica cabareta ''Kako sam postala Frajla“ koja je nastala po knjizi Jelene Buće. Toliko godina trajemo i mislim da smo mi spremne za Guinnessovu knjigu rekorda jer ne postoji niti jedan ženski bend koji traje u kontinuitetu i u istom sastavu ovoliko dugo.“, kaže Nataša.



Za Frajle ili ženske boeme, kako im govori njihova publika, ovo će ljeto biti u znaku koncerata diljem regije, i to u njihovu originalnom sastavu jer, kako u šali kažu, zajedno će biti dok ih glasovi ne izdaju.

