Život našeg glazbenika okrenuo se naglavačke u zadnjih par godina: Postao je otac, a posvetio se filmovima i vrtu!

U društvu zaručnice Maje, Filip Dizdar otkrio nam je tko je od njih popustljiviji, tko češće mijenja pelene, a tko zna više dječjih pjesmica. Pobjednika roditeljskog duela zna naša Sanja Jurković, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Prvo smo ga slušali, zatim smo gledali videospotove koje je radio za dobar dio estrade, sada svjedočimo tomu kako se snalazi s redateljskom palicom, a sljedeći je možda, tko zna, album s dječjim pjesmicama. Filip Dizdar postao je otac i, od svih navedenih, ova mu je uloga definitivno najdraža.

''Svi ovi poslovi koje sam radio i ta snimanja, da, ja to volim i to je ogroman dio mog života, ali malo što ti može takvu sreću i zadovoljstvo donijeti kao kad te pogleda klinac i onako ti se nasmije šarmantno. Jedini tko je bio sretniji od nas su bili moji roditelji. Ja mislim da sam se dobro snašao, možda bi to bilo bolje pitati Maju, još uvijek smo skupa, tako da očito je sve okej za sad'', govori Filip Dizdar,

U Maju se, kaže, ponovno zaljubio otkad je gleda kako se snalazi u majčinskoj ulozi.

''Meni je najljepše, kad je tek došao, češće se budio, a Maja je inače osoba koja lako zaspe. I onda znam da sam ih znao tu vidjeti onako doji i spava. I tako njih dvoje izgledaju kao neka slika. Kad god ih vidim skupa, srce mi je puno. Jedna od misli koja mi se često pojavila u glavi otkako smo ga dobili je – mogao si prije'', priznao je Filip.

Maja mu je, u svemu što radi, velika potpora i, uz Vala, dakako, najglasnija navijačica na svim festivalima.

''Evo, moj prvi film s kojima sam išao na festivale, To je samo crvena boja, je do sad evo već dva festivala, od pet festivala, dva je pobijedio. Ja onako razmišljam da je moja nekakva dužnost u filmu da obradim neku temu, da uostalom i sebi možda dam odgovor na nešto. Tu je, recimo, jedna moderna tema, tiče se mladih ljudi i influencera, Youtubea i tih nekakvih internet ličnosti'', govori.

A s njima je Filip godinama surađivao, stoga je upravo na tim platformama potražio poneki savjet kad je saznao da će postati otac.

''Par mjeseci prije nego što se on rodio sam dobio zadatak educiraj se, pa sam otvorio sve one videe na Youtubeu i doznao sam hrpu toga, stvarno sam naučio jako puno toga o bebama'', govori.

No ono čemu ga je podučilo iskustvo, a ne videouradci, su male nezgode pri presvlačenju.

''Prva dva puta nas je uhvatio nespremne, nakon toga odmah uzimaš, uvijek moraš imati pelenu sa strane spremnu i samo hop! Uhvatiš to unutra i tako se spasiš'', rekao je.

No kroz koju godinu će ga početi brinuti i pristup internetu, točnije, neželjenim sadržajima.

''Ja sam već prije govorio da me jako strah tih ekrana, internet je stvarno… Kad dođe do toga, mislim da je komunikacija ključ, da jasno treba postaviti neka pravila i onaj parental lock, haha, da možeš zabraniti gdje može ići po internetu. Trudit ćemo se maksimalno maknuti ga od tih ekrana, ali mislim da će to biti teška do nemoguća misija. Jedino da odemo kao Amiši živjeti negdje na selo'', zaključio je.

No čak je i za tu soluciju – spreman. Posljednjih nekoliko godina Filip, naime, na obiteljskom imanju, daleko od svjetla reflektora, uzgaja svoje voće i povrće.

''Imam tu dvorište, uzgajam neke biljke, bavim se nekom poljoprivredom, ako to čudno zvuči kad kažem… Nije još OPG, haha, ali mogao bi postati. U vrtu sad stvarno imam svega, ne znam što nisam posadio, od raznih nekakvih sorta limuna, nekakve naranče, ima tu indijanskih banana, orah, negdje preko 20 stabala jabuka… Tipa ja, evo, snimao sam dva filma tu u dvorištu za faks i cijelu ekipu sam pokrio, svatko je dobio tikvice, jabuke, kruške su dobili… voće, povrće, još nemamo meso'', govori.

No kako je krenulo, tko zna čime će nas sljedeći put iznenaditi.

