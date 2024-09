Sergej Ćetković najavio peti koncert u Lisinskom: ''Pitam se čime sam to zaslužio, hvala Zagreb!''

Jesen u Zagrebu bit će u znaku Sergeja Ćetkovića. Regionalna glazbena zvijezda ekskluzivno nam je najavila peti koncert u Lisinskom - s publikom će proslaviti četvrt stoljeća karijere. Kako se poznati Crnogorac snalazi sa zagrebačkim izrazima, ali i kakvo je iznenađenje priredio supruzi za 25. godišnjicu braka, doznala je naša Anja Beneta.

S kovčegom prepunim hitova, Sergej Ćetković ponovno slijeće u hrvatski glazbeni hram. Nakon četiri rasprodana, eksluzivno doznajemo, otvara se termin i za peti koncert: 29. listopada. Ljubav na prvi pogled između crnogorskog glazbenika i publike u Lisinskom rodila se sad već davne 2011. na promociji albuma 2 minuta, a traje već više od 13 godina.

''Spomenula si taj prvi u Zagrebu, kad su rekli da je skoro rasprodat, ja nisam spavao danima. Ja sam bio toliko sretan i toliko zahvalan, a evo poslije toliko godina, sad imam četiri koncerta, imat ću i peti koncert i onda stanem i kažem čime sam ja to zaslužio?! Uvijek kažem, prvo hvala gospodu Bogu što mi je dao priliku da radim ono što znam i volim, i da se bavim najljepšim poslom na svijetu i što imam ovakvu publiku, tako da Zagreb, hvala!", poručio je.

Poznati Crnogorac u hrvatskoj metropoli osjeća se kao doma. Zagrebačka publika njegove pjesme pjeva od riječi do riječi.



Što se tiče privatnog života, Sergej je već četvrt stoljeća zaljubljen u istu ženu. Svojoj Kristini za 25. godišnjicu braka priredio je iznenađenje od kojeg zastaje dah.

''Danima sam pokušavao da napišem pjesmu da je iznenadim na taj dan. Vjerovali ili ne napisao sam nekih pet pjesama, od tih pet, odlučio sam da to ipak bude pjesma ''Samo čekaj me'' koja je meni negdje najdraža, najiskrenija. Mislim da sam u njoj uspio reći sve što mislim i osjećam.", objasnio je.

"Rekla mi je, zašto si ovo napravio? Ne volim da me na ovaj način iznenadiš, da moram da plakati pred svima, pokvario si mi šminku'', prepričao je Sergej.

Osim romantičnih gesta koje joj često priređuje, ovaj stasiti Crnogorac ne libi se uzeti kuhaču i metlu u ruke.

"Pegla mi je kao dobar dan. Usisavanje, peglanje, održavanje kuće, to mi nikad nije bilo strano. A spavanje do 12? Ni to. Rijetko. Ja sam od onih koji ne umiju da odmaraju'', otkrio je.

Ovaj romantičar i gentlman bez konkurencije svijetu je podario neke od najljepših ljubavnih nota i stihova. Manje od minute bilo mu je potrebno da pred našim kamerama od naslova svojih pjesama složi novi hit.

Kao mali ipak nije htio biti ni pjesnik ni glazbenik.

''Sve samo ne pjevač. Htio sam biti Spiderman, Superman. Sjećam se da sam našao neku trenirku koja je bila onako uža, pa sam crveni kupaći oblačio preko nje i pravio se da peškirom i jurio po ulici sa ispuženom rukom i letio'', prisjetio se.

Možda nije postao Spiderman ili Superman koji spašava svijet. No Sergej je i danas superjunak. I to onaj kojem je za rukom pošlo ujediniti milijune duša širom regije. Jer samo je jedan Sergej Ćetković!

