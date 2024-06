Marko Tolja našao se na meti kritika, evo što poručuje: "Jednostavno ti prije ili kasnije pukne film!"

Iako je s dvoje male djece teško biti kreativan, iz radionice Marka Tolje svako malo izađe nova pjesma. Konkurencija na domaćoj sceni mu ne smeta, no zlonamjerni komentari mogu ga izbaciti iz takta. Zbog toga se nedavno našao na meti kritika. O hejterima, ali i tome kako je živio bez kune u džepu, Marko je za IN magazin razgovarao sa Sanjom Jurković.

Zvukom nešto malo drugačija od dosadašnjih, nova pjesma Marka Tolje već je zavladala radijskim eterima.

"Ja nisam jedan od onih autora koji ima svoje radno vrijeme, pa sjedim doma i pišem. Ja stvarno pišem pod tušem, dođe mi neka melodija ili tekst, pa brzo izlazim, hvatam mobitel i snimam to, da mi ne prođe, ili mi se često usred noći to zna dogoditi, sanjam pjesme. A s dvoje male djece doma je malo teško pisati pjesme, bit ću vam iskren, haha. Nije lako biti zaposleni otac, pogotovo u mom poslu, ali moram reći da je puno teže biti zaposlena majka, možemo mi očevi sad od sebe raditi neke heroje, ali mislim da je mamama puno teže", priča Tolja.

Sa sinovima Nikom i Marom su mu se, kaže, ostvarili svi klišeji.

"Najistinitije što su mi ljudi govorili je vidjet ćeš kako vrijeme leti kad dobiješ klince. I onda sam ja rekao, šta ovi starci pričaju gluposti, vrijeme uvijek ide istim tempom, ali stvarno kad dobiješ djecu, pet godina otkad, zapravo više, pet i pol, otkako se Maro rodio to je proletjelo ovako, valjda zato što nemaš vremena za neke druge stvari", govori glazbenik.

Iako generalno nema vremena za čitanje komentara na društvenim mrežama, ipak im je nedavno i on podlegao. Našao se u središtu medijske pozornosti, nakon što je odlučio obračunati se s ružnim komentarima na svoj račun.

"Jednostavno mislim da su ti ljudi u srži negdje duboko nesretni i zločesti, kao što sam izjavio nedavno u medijima kad su me pitali za tu temu i onda sam bio opet jako napadnut po društvenim mrežama. Jednostavno ti prije ili kasnije pukne film, jer svi misle da se nas može gaziti koliko god hoće jer mi to moramo znati primiti, a onda kad ti njima kažeš 'e ne, ti koji si ti napisao, ti si baš zločest', onda je kako se ja usuđujem to njima govoriti, razumiješ… Ajmo onda u dvosmjernu ulicu!" kaže.

Svoj je put gradio godinama i u tome je bio poprilično nepokolebljiv.

"Bilo je svakakvih trenutaka, bio sam dosta tvrdoglav, doduše, nisam se dao mijenjati. Bilo je životarenja, živio sam s cimerima po Zagrebu, glumio sam nekakvu zvijezdu, a nisam imao kune u džepu, haha", prisjetio se.

Danas će rado poslušati savjet, osobito ako dolazi od supruge Ane.

"Meni zapravo nije jasno kako sam se ja uopće znao obući prije nego što sam upoznao svoju ženu. Jer ja svaki put kad se obučem sam, uvijek dobijem prigovor na nešto tako tako da ne znam na šta sam ja ličio prije nje, ali imam ja nešto stila, ali žena ima više. I sad prije nego što sam došao sam se obukao i došao ispred nje i pitao 'mogu ići ovako', kaže možeš. Tako da sad više ne izlazim iz kuće bez da pitam", priznaje.

Doma rijetko kad pjeva, ali zato voli poslušati čime se bave kolege. Zdrava konkurencija je, kaže, uvijek dobrodošla.

"Volim kad mladost funkcionira, ima puno mojih kolega koji ne vole kad dolaze neki mlađi i talentirani jer uzmu dio kolača, to je činjenica, ali meni je to nekakva motivacija da ja još više radim i da zadržim taj svoj dio kolača", zaključio je Tolja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mineinu fantastičnu figuru nije potrebno posebno isticati, a za ovaj osmijeh na licu zaslužan je naš pjevač koji joj je pravio društvo!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Knoll prvi put prošetala Berlinom uoči Eura, u uskom topiću pokazala je nikad veći dekolte!