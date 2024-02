Mišićavi glumac strastveni je katolik, njegova okolina tome nije sklona, ali on od svog cilja ne odustaje: "Sav svoj uspjeh zahvaljujem tome"

Slučajni susret s četveronožnim neznancem promijenio je život jednog sportskog entuzijasta. Njihova nevjerojatna priča o mukotrpnom putu od 700 kilometara zajedno kroz džunglu, ovjekovječena je ne samo u knjizi, već i na filmu. Glavnu ulogu u njemu je dobio Mark Wahlberg, koji je otkrio kako je bilo dijeliti set s krznenim partnerom te zašto svaki svoj profesionalni uspjeh zahvaljuje vjeri.

Jedan je ovo od rijetkih crvenih tepiha na kojem je svu pozornost, umjesto holivudskih faca, ukrala jedna njuškica. Youkia je najšarmantnija glavna zvijezda filma "Arthur the King", uz čiji bok, svjetlo reflektora dijeli Mark Wahlberg.

"Svi smo znali da ustvari igramo sporedne likove Youkaiu. On je zvijezda. Ali doživjeti sve te emotivne trenutke povezivanja, on ima nevjerojatnu trenericu koja ga može ponukati da napravi svakakve stvari, ali da se poveže na emotivnoj razini kao što smo se povezali, kad prava utrka za mene počinje, da ga dovedem na sigurno, pružim mu pomoć koja je potrebna. To je bilo nešto sasvim drugačije. To ili možete ili ne možete, to se ne da fejkati", priznao je Mark.

Ne zovemo ih bez razloga najboljim čovjekovim prijateljem i nikako ne smijemo podcijeniti njihovu odlučnost, poruka je dirljivog filmskog naslova temeljenog na istinitoj priči o trkaču Mikaelu Lindnordu. Na njegovoj posljednjoj avanturističkoj utrci, u Dominikanskoj Republici, putovanje tima poprima zanimljiv zaokret kada pronađu Arthura, odanog psa, koji odlučuje izdržati iscrpljujuće desetodnevno putovanje od 700 kilometara, zajedno s njima.

"Kao entuzijastičan sportaš, tata i veliki ljubitelj životinja, te netko tko je cijelu karijeru pokušavao oblikovati svoj život prema sportskim načelima, mnogo je tu stvari. Komplicirana ideja o čovjeku koji je bio toliko blizu postizanju svog cilja, a morate biti pomalo sebični da radite što je on radio, da bi došao do toga da napravi nešto toliko nesebično i divno, da se odrekne svega što je sanjao u cijeloj karijeri da bi spasio Arthura, to je doista nešto posebno", smatra Mark.

Do kraja utrke, Arthur, kao dio tima, potpuno redefinira što pobjeda, odanost i prijateljstvo doista znače. A odabir da bude producent upravo ovakve priče, za Marka je bilo sasvim logično. Jer i u privatnom i poslovnom životu, ovaj strastveni katolik, nastoji svoju vjeru pretočiti u inspiraciju drugima, koliko god Hollywood tomu bio nenaklon.

"Trudim se nekako odaslati takve poruke svaki dan, bilo na mom Instagram profilu, bilo nekome koga sretnem u dizalu, barem nekome uputiti lijepu riječ. Moj odnos s Bogom mi je donio mnogo toga, pomogao mi kroz neka teška vremena i sav svoj uspjeh zahvaljujem tome. Zbog toga što sam ja izvukao toliko pozitivnog želim to dijeliti s drugima. Želim potaknuti druge da ostvare odnos s nečime većim od sebe, da rade na tome da budu bolje verzije sebe. Mislim da svi to možemo ili barem možemo inspirirati druge", zaključio je glumac.

Baš kao što je to učinio i Arthur, koji je nakon utrke proveo predivnih šest godina s Mikaelovom obitelji, da bi uginuo tek nekoliko tjedana prije početka snimanja filma. No premijeru su zato uveličale druge napuštene njuškice, spremne za pronalaženje svojeg novog doma, kako bi, baš poput Arthura, nekomu pružile bezuvjetnu inspiraciju i ljubav.

