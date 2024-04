Marina Tomašević o zakulisnim igrama na estradi: "Postoji neka cijena koju ja nisam bila spremna platiti..."

Iduće godine Marina Tomašević slavi 50 godina glazbene karijere. Mikrofona se prvi put uhvatila sa samo 15, a danas se može pohvaliti statusom jedne od najdugovječnijih pjevačica naše scene. Koliko je teško biti žena na estradi i čime je uspjela šokirati Mišu Kovača, ova pjevačica otkrila je Doroteji Filipaj za IN Magazin.

Marina Tomašević iz ladice posljednjih godina vadi stare pjesme i daje im novo ruho. Tako da je singl "Noćaš te ostavljam" ugledao svjetlo dana nakon više od 20 godina.



"Noćas te ostavljam je pjesma, znači sam naslov pjesme kaže sve. Kad netko noću ostavlja, nije ono idemo preko noći, naslov je simboličan. Kad nekome kuha u želudcu već dugo dugo i napravi to rez. Naime u to vrijeme je bio jedan autobiograski moment. Svi ga imamo, no kako vrijeme prolazi, sazrijevamo", pojasnila je Marina.

Ostavljanje i prekidi su iza ove legendarne pjevačice, a nitko se novi nije pojavio na ljubavnom obzoru.



"Ne. Već dugo dugo godina. Ono što je najvažnije je da prepoznajete svoju strast u životu i onda kad ju imate onda vam život samo teče i nemate potrebu za nekim kroz kojega ćete se ostvarivati. Što ne znači da nisam voljna i spremna imati nekog partnera u životu, dapače", poručila je Marina.

Njezino je srce u potpunosti preuzeo unuk.

"Imamo tu neku ljubav koja se ne da niti riječima izgovoriti. Naš pozdrav je volim te i ja tebe ili kad pošaljem; nisi mi danas nešto rekao, cmok volim te", otkrila je.

Ova baka domaće estrade i u 65. godini izgleda sjajno. Posebnog recepta, kaže, nema.

"Hedonista sam, užasno sam lijena i to je ono što možda sama sebi zamjeram još uvijek, ali skupljam ja vježbe stalno, ništa to ne primjenjujem. Isto tako volim dobro pojesti. Hednoista do daske. Ali ono što me mama učila kao malu da njegujem lice. A to je ono, vlažiti lice, piti puno vode i to je valjda rezultiralo da i u ovim godinama to malo izdentujem", zaključila je Marina.

I sama je svjesna koliko je teško biti žena na estradi.



"Kad su žene u pitanju, obično se glazba ne sluša nego gleda. I to je neki uvjet. A da o nekim drugim zakulisnim stvarima pričam, nije ni vrijeme ni mjesto da govorim. Postoji neka cijena koju ja nisam bila spremna platiti", priznala je Marina.

Iako je najpoznatija po svojoj pjevačkoj karijeri, Marina ima još jedan talent. Njezina prva ljubav bilo je crtanje.

"Danas mogu punim plućima reći da sam umjetnica. Zahvaljujući toj tehnici vinorel koja je jako teška, ja sam dobila status slikarice HDLU što mi je velika nagrada", pohvalila se.

A najveća su joj nagrada osmijesi koje izmami svojim portertima. Naslikala je brojne prijatelje s estrade, a jednu rekaciju na sliku vinorelom nikada neće zaboraviti.



"Mišo Kovač se šokirao, ja sam s njim puno radila, on je volio da mu snimam backvokale i družili smo se i privatno. Dugo dugo se nismo vidjeli ni čuli, onda sam mu na koncertu u Areni dala taj portret i on je rekao: "ovo si ti! molin te, nemoj više pivat, crtaj crtaj, nema ti više u pivanju love. Ovdje, samo crtaj!", to mi je bilo zgodno", prisjetila se.

Možda u "pivanju" više nema zarade kao nekada, ali Marina i nakon 50 godina koncerata i dalje to radi s velikom strašću.

