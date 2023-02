Maja Šuput priznala svoje slabosti: ''Evo, sad ću pokvariti dojam o sebi, ali to je tako, nije nitko savršen''

Nakon odmora na Mauricijusu Maja Šuput vratila se poslovnim obvezama, a jedan od prvih zadataka odradila je u kostimu Supermana. Zapjevala je na samoborskom fašniku te otkrila da ipak ima mnogo mana i nije superžena kakvom je doživljavaju. Ambasadorica je kampanje protiv nasilja, pa nam je ispričala kakvo nasilje ona trpi već godinama, ali i da svojeg sina odgaja da voli i prihvaća sve. Sve možete saznati u prilogu IN magazina!

Vrijeme je karnevala! Unatoč niskim temperaturama atmosferu na samoborskom fašniku užarila je Maja Šuput.



''Pa, to je omiljeno! To su zabave! Ja bih samu sebe pozvala da sam organizator! Treba biti netko tko je zabavan, spreman maskirati se, zabaviti ljude svih zanimanja tu večer... Ja mislim da sam ja odličan odabir, ali nisam dugo, dugo bila u Samoboru, pa me to jako veseli'', govori Maja Šuput.



Za tu je prigodu uskočila u prepoznatljiv kostim, zajedno sa svoja dva najdraža Supermana, no ova Superžena ipak ima i pokoju slabost.



''Recimo, grozna sam u kućanskim poslovima, ne znam kuhati, tak... Evo, sad ću si pokvariti dojam o sebi, ali to je tako, nije nitko savršen'', rekla je Maja.



Tu superjunakinju na društvenim mrežama često vidimo i bez kostima. Koliko je često u senzualnim izdanjima?



''A ne, pa ovo kao neko seksi izdanje, to je više Instagram priča! Jako je toga malo kad se usredotočiš samo na dijete, ali mislim da nijedna žena ne smije sebe izgubiti jer nema potrebe. Na kraju dana, pa nisam ja umrla kao žena kad sam postala majka. Niti ja to tako doživljavam, jednostavno nemam vremena za neke seksi egzibicije, ali nekad se lijepo podsjetiti da i taj dio tjelesni postoji'', kaže Maja.



Bloom će uskoro navršiti dvije godine, a već se dobro upoznao s mobilnom tehnologijom.



''Provodi vrijeme na mobitelu uglavnom kad smo u restoranu i jedemo za dobrobit ljudi koji jedu u restoranu i nas, ali inače ne jer se užasno puno igramo i čim krene neka animacija, on naprosto zaboravi, ali ako se gleda crtić, onda to mora biti ovo prasence malo'', govori Maja.



Maja je ambasadorica kampanje ''Držat ću oči širom otvorene'', kojom se bori protiv svih vrsta nasilja. Svoje dijete od malih nogu odgaja u duhu obiteljskih vrijednosti, ljubavi i prihvaćanja.



''On vidi doma da je doma uvijek ples i pjesma i da se mi doma nikad ne deremo i kad pogledaš to moje dijete, on se vječito samo smije, pjeva i pleše. On fakat nikad nije čuo da se netko kod nas dere i neke stvari sigurno polaze od kuće. Ali sigurna sam da dijete koje je u početku izloženo od najranijeg djetinjstva da gleda kako tata tuče mamu, da mu to mora postati normalno jer zašto onda ne bi šupio ženu, kad vidi da ona šuti nakon toga. Tako da mi svojim ponašanjem pred djetetom, koje nikad nije čulo da smo ikad digli ton, sigurno da nekako utječemo na njegovo odrastanje'', govori Maja.



Je li Maja u životu doživjela neki oblik nasilja?



''Osim onog cyber-nasilja, gdje se ljudi svojim komentarima iživljavaju na poznatim osobama, nisam, hvala Bogu. A voljela bih da se više uredi taj odnos komentiranja i dopuštanja ljudima da pričaju grozne, zle stvari, ali to nije do nas. Ja to mogu kontrolirat na svojim društvenim mrežama koliko stignem, ali po portalima, recimo, naravno da mi to ne možemo. Jednog dana će i to valjda biti uređeno, a do tada bilo bi sjajno kad bi svakoj osobi bilo nenormalno da napiše nešto tako grozno nekom ispod slike, naprosto ne vidim potrebu'', kaže Maja.



Potrebu za mnogo zabave, plesa i smijeha Maja ispunjava mladencima na njihovim vjenčanjima. Njezin je raspored gusto popunjen mjesecima unaprijed.



''Ne volim govoriti da smo mi jako puno rasprodani jer se onda ljudi prepadaju, pa nas ne zovu! Zovite, mi ćemo za vas naći termin... Lijepo se popunjava, uvijek ima prostora za više, ali zadovoljna sam'', dodala je Maja.



Vjenčanja, fašnik ili nešto treće, Maja rijetko koga ostavi ravnodušnim.

