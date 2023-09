Ljubavni život hrvatskih političara: Koji političar je serijski zavodnik, a kojoj političarki su posvećene hit-pjesme?

Politika i političari uvukli su se u sve pore naših života. Iako saborske zastupnike i njihova prepucavanja svakodnevno gledamo na malim ekranima, mnogo su nam zanimljiviji njihovi ljubavni životi. Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu, Kolinda otkriva tajnu uspješnog braka sa suprugom Jakovom, a Davor Štern govori o 50 godina bračne idile. Kojoj su domaćoj političarki posvećene popularne ljubavne pjesme i kakav je ljubavni život domaćih političara, istražio je naš Davor Garić za In magazin!

Zlatko Mateša bio je hrvatski premijer od '95-e do 2000-e, a danas je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Javnost intrigira i njegov ljubavni život. Naime, nakon što je prekinuo vezu s mikrobiologinjom, Mateša je potvrdio vezu s 30 godina mlađom sveučilinom profesoricom iz Splita. Njihove su zajedničke fotografije, zbog neugodnih komentara, ipak nestale s društvenih mreža, no mi paru želimo mnogo sretnih trenutaka. Tajnu uspješnog braka zato ne skriva Kolinda Grabar-Kitarović.



''Poštovanje, uvažavanje, tolerancija, potpora, neoptuživanje za neke objektivne okolnosti, bez međusobnog optuživanja. Pusti čovjeka da živi svojim životom, ono što se kaže ''Ne pitam, ne pitaš''...treba postojati ta razina slobode za svakoga od nas'', izjavila je jednom prilikom Kolinda Grabar-Kitarović.



Dok je obnašala dužnost predsjednice Republike, obiteljske je konce držao njezin suprug Jakov.



''Znate ono ''Jakove, izdrži'' i tako dalje...nije njemu bilo tako loše, on je zapravo u određenoj mjeri uživao u svemu tome. Nekako još na početku braka on je meni rekao ''Joj, ja bih volio biti s djecom doma!'''', rekla je.



Bivši hrvatsk ministar gospodarstva i poduzetnik Davor Štern u braku je više od pola stoljeća. Zapišite recept!



''Kompromisi, međusobno razumijevanje, osjećaji koji se možda mijenjaju ali se ne gube. Prelazi jedna kvaliteta u drugu kvalitetu'', rekao je Davor Štern.

Iz ženske perspektive?

''Dobar muž! Jako dobar muž s kojim se natežem cijeli život. Punih ovih 50 godina braka. I ne mogu s njim nikad dogovorit ali eto ipak smo tu'', dodala je Ranka Padovan Štern.



Saborski zastupnik s titulom političara s najboljim tijelom detalje svoje ljubavi ne otkriva, no jasno je dao do znanja da mu cvjetaju ruže.



''Pa da, definitivno sretno zaljubljen. Mislim da je u današnje vrijeme to jako bitno. Teško je u životu naći osobu s kojom možeš proći sve ove dobre i loše trenutke, mislim da je to dosta povezano s činjenicom da dok si javna osoba, nije to baš jednostavno. Pogotovo imati razumijevanja za neke stvari, od nedostatka vremena do toga da si praćen svugdje, to nekad zna btii teško, ali ti trenutci kad si s osobom s kojom jesi su apsolutno sve bar meni u životu. Doista taj privatni život i osoba s kojom možeš te trenutke slobodne možeš provesti, apsolutno ja bih rekao najivše znače u životu'', smatra Damir Habijan, političar.



Suprugu Andreja Plenkovića ne viđamo često pa mnogi ni ne znaju kako izgleda. Lijepu Dubrovkinju Anu oženio je 2014. i imaju troje djece. Supruga Plenkovićeva kolege Zorana Milanovića dobro je poznata zagovarateljica zdravog načina života. Znanstvenica i sveučilišna profesorica, koju ljubi hrvatski predsjednik, i u njihovu domu prioritet stavlja na tjelovježbu i zdravu prehranu.



''Vježbam pet puta tjedno, tri put tjedno trčim, dva puta tjedno idem na intervalne treninge i to je moj ispušni ventil, to mi je super. Svi znaju, sto puta sam rekla, da svo povrće koje ostane iskoristim za krem juhe, zblendam ih, ako mi je ostalo bistre juhe, stavim juhu, ako ne - vodu, vrhnja nema. Mi naprosto namamo i nikad nismo imali i bogme nećemo imati ladicu s grickalicama. To ne znači da se to ne smije, al ako ti se jede čips i čokolada, tenisice na noge i idi do dućana, a kom se da, nek ode'', objasnila je Sanja Musić Milanović.



Političko-ljubavni par su Marijana i Ivica Puljak. Koja je njihova tajna gotovo tri desetljeća duge bračne idile?



''Često su nam na faksu govorili, valjda sličimo jedno na drugo, mijenjali su nas za brata i sestru, kao da toliko sličimo da izgledamo kao brat i sestra, ali krenuli smo zajedno na fakultetu i do dana današnjega...kaže netko da je tajna dugog braka da nismo često zajedno, jer često je i on putovao i ja sam putovala...koliko smo sad već u braku, 26, 27...da smo pola vremena zapravo bili zajedno, a druga polovica je bila u putovanjima'', ispričala je Marijana Puljak jednom prilikom.



A rijetko koji političar ili političarka se može pohvaliti da su o njima napisane i pjesme. Saborska zastupnica Ivana Kekin, supruga glazbenika Mile Kekina, opjevana je već nekoliko puta.



Puno ljudi pita mene, zato što je ta pjesma hit i mnogi je vole, da li je pjesma ''Pitala si me'', za mene, ali nije, ta konkretno pjesma inspirirana direktno Miletovom majkom. Kad je Mile to rekao u jednom intervjuu, onda ga je nazvala PRovka i rekla mu je ''Molim te, to više nikad ne spominjii u javnosti!'' Ali recimo pjesma ''Jedna lijepa riječ'' je baš o nama. Ili ''Takav par'', otkrila je Ivana Kekin jednom prilikom.



''Tako da da, mislim da je OK da se kroz pjesme provlači neki naš everyday life, naše teme, da ispadne prirodno, inače bi ispalo generično'', zaključio je Mile Kekin.



Iako političare često smatramo hladnima i lišenima romantike i osjećaja, čini se da ipak i u njihovim srcima plamti plamen ljubavi, da ga barem vidimo češće.

