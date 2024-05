Njihova ljubavna priča gotovo je nalik filmu, slučajan susret doveo ih je do čak tri vjenčanja!

Barbara je uspješna mlada poduzetnica, a Aman dolazi iz indijske obitelji, o čijem je biznisu snimljena serija. On je prvi put čuo za Hrvatsku kad su se upoznali. Zajedno čine nevjerojatno inspirativan par koji se ipak morao nositi s pravim srazom kultura kad su se odlučili vjenčati. Kakve su šokove oboje doživjeli, kako su izgledala njihova tri vjenčanja te koji je san Aman ostvario dolaskom ovamo, otkriva Aleksandra Keresman.

Njihova ljubavna priča gotovo je nalik na filmu. Prvi slučajan susret u Londonu pretvorio se u druženje od puna 24 sata, nakon kojih je bilo jasno kako se neće samo tako vratiti životu na suprotnim stranama svijeta.

"Poljubio sam je odmah prve večeri, tako da je za mene to bilo, moglo bi se reći, ljubav na prvi pogled, ali odlučili smo usporiti jer ja nisam bio siguran ni sviđam li joj se. Znao sam da dolazimo iz različitih kultura pa tako možda ja razmišljam na drugačiji način, možda je njoj ovo nešto neobvezno. Nisam znao", ispričao je Aman.

"Moj projekt je završavao ja sam se vraćala u Zagreb i on me pitao mogu li te nekad posjetiti. Pet minuta nakon što sam ja rekla može, on je već ispunio formular za vizu i bukirao kartu za Zagreb da dolazi u utorak. Onda sam shvatila aha ipak ćemo se vidjeti", priznala je Barbara.

"Kad sam je tek upoznao i kad mi je rekla da je iz Hrvatske, pomislio sam - gdje je to u Aziji. Nisam znao previše o istočnoj Europi. Sada mi je neizmjerno drago što je prošlo već 5, 6 godina otkad sam je prvi put posjetio. Sedam godina", izjavio je Aman.

Nakon godinu dana veze, Baraba i Aman odlučili su se vjenčati, no pri upoznavanju obitelji dogodio se pravi sraz svjetova.

"Oni su vegani, krava je kod njih sveta životinja i ne piju alkohol, kod njih je to kao drogiranje heroinom. I svi imaju dogovorene brakove", otkrila je Barbara.

Amanovi roditelji, unatoč tomu, trudili su se biti što otvorenijima i srdačno prigrliti Barbaru, iako je čak i takav pristup imao svoje šokantne trenutke.

"U Indiji se dobrodošlica izražava tako da ti netko priredi što veći party. Što veći spektakl to veća dobrodošlica. Kad smo došli tamo dočekalo nas je 20 bubnjara, 300 ljudi, proveli su nas kroz tunel sa cvijeće, vatrometom, 20 fotografa, samo smo se našli na pozornici, dali su mi mikrofon i rekli što ćeš nam otpjevat. Ja sam se skoro onesvijestila. Oni su u dvorištu napravili Eiffelov toranj da se ja osjećam kao doma jer me to podsjeća na Europu", prisjetila se.

Neke su stvari, šale se oboje, pri upoznavanju obitelji ostale izgubljene u prijevodu, što je ispalo pozitivno.

"Njihove pohvale se uvelike razlikuju od naših, nisam bio siguran hvali li me, šali li se, govori li pozitivne stvari o meni, nisam potpuno razumio. Ali bilo je divno", zaključio je Aman.



Vjenčali su se tri puta, u Zagrebu, Barbarinu rodnom Šibeniku i u Indiji, gdje su organizaciju prepustili roditeljima. To je rezultiralo brojim iznenađenjima, a jedino što su uspjeli prilagoditi sebi, jest da vjenčanje nije trajalo pet, već samo tri dana, te je ugostilo tek 2000 ljudi.



"Bila su dva izvođača koji su celebritiji u Indiji, jedan od njih je npr. kao što je u Europi Madonna, i svi su u Indiji bili jako uzbuđeni što će on doć na svadbu dok moja ekipa iz Šibenika nije ni znala da je on neki celebriti tako da su moji prijatelji došli na pozornicu uzeli mu mikrofon i počeli pjevat od Grdovića Za ljubav ja dao bih sve. Svi iz Indije su bili u šoku taj pjevač je bio uvrijeđen. Ja sam dobila nekakvu virozu, pokušavala sam nać wc, trčala prema hotelu i odjednom 20 fotografa ispred mene, ne daju mi proć. Jednog sam skoro odgurnula u jezero a kasnije smo vidjeli da je to jezero puno krokodila. Bilo je šaroliko", prepričala je Barbara.

Prema indijskoj tradiciji, prije vjenčanja morali su posjetiti astrologe kako bi provjerili svoju kompatibilnost. Oba su imala isti zaključak.



"S obzirom da ćeš ti bit jako nesretna u ljubavi i da će on bit jako nesretan u ljubavi onda je bolje da ostanete zajedno jer tako će samo dvoje ljudi biti nesretno a ako se razdvojite onda će 4 ljudi bit nesretno. Tako da ćemo napravit uslugu čovječanstvu ako ostanemo zajedno", zaključila je.

Bez obzira na to jesu li im one naklonjene ili ne, njihovo je upoznavanje, čini se, bilo u zvijezdama.

"Kad smo se upoznali smo shvatili da mu je mama kupila prije par mjeseci majicu na kojoj je karta Hrvatske, što je nevjerojatna slučajnost", smatra Barbara,

A upravo je dolaskom u Hrvatsku Aman ostvario neke dječje snove.

"Nakon nekoliko godina igranja kriketa u Hrvatskoj, u Crnoj Gori sam prisustvovao jednom turniru, na kojem je bio moj idol iz djetinjstva. Dobio sam priliku igrati protiv njega. Volim Petra Grašu, Jolu. Jole mi je najdraži. Dok smo razgledavali Šibenik, u automobilu je zapeo jedan CD koji je stalno puštao istu pjesmu od Jole. Tako sam naučio svoju prvu pjesmu na hrvatskom", pohvalio se.

Njihov život trenutacno se odvija na relaciji London, Dubai, Hrvatska, Indija zbog posla. Barbara je osnivačica agencije za virtualne asistente, čiji su klijenti profesori s Cambridgea, liječnici i slavni poduzetnici, a koja je svrstana među top 25 najbrže rastućih agencija u Engleskoj.



"Svaki poduzetnik treba jednog virtualnog asistenta koji će mu pomoć kako bi ljudi koji vode biznise mogli delegirat te svakodnevne zadatke odgovaranja na mailove, guglanje, naručivanje od dobavljača, onda bi oni imali puno više energije, fokusa, da se usmjere na rast svog biznisa", pojasnila je.

O Amanovu obiteljskom biznisu je čak i Netflix snimio film.

"Naš obiteljski posao fokusiran je na obrazovanje. Time se bavimo posljednjih 36 godina. Mi smo druga generacija u tom poslu.

Obrazujemo 300 000 učenika diljem Indije, u našim kampusima. Dodatno imamo 100 000 učenika online", pohvalio se Aman.

Od Amanove obitelji, koja je krenula iz siromaštva, do Barbare, koja je tvrtku osnovala s tek 100 eura, ovaj par, koji je uspio svladati čak i kulturološke prepreke, toliko je inspirativan, da se nadamo kako će upravo Hrvatsku odabrati za svoj trajni dom.

